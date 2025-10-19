Seguici su
Dove la prossima gara di F1? GP Messico 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno non si ferma, poiché sarà in azione anche settimana prossima. D’altronde, si razionalizza la logistica e si effettua un viaggio verso sud senza abbandonare l’area geografica americana. Dal Texas ci si trasferisce però a Città del Messico, dove dal 24 al 26 ottobre andrà in scena l’omonimo Gran Premio.

Formalmente, la gara ha cambiato denominazione dal 2021. Non è più GP del Messico, bensì GP di Città del Messico! La ragione è che il governo centrale messicano ha ridotto notevolmente i fondi per sovvenzionare l’appuntamento, lasciando l’onere alle casse della capitale. Per tutta risposta, gli organizzatori hanno modificato il nome dell’evento, intitolandolo a chi li finanzia!

Una sfumatura, un mero cambio di etichetta. Una ri-brandizzazione si direbbe nella neolingua che caratterizza le logiche commerciali. In verità, il contesto è sempre lo stesso e si può tranquillamente parlare di Gran Premio del Messico, giunto alla decima edizione della sua terza vita (quelle precedenti sono datate 1963-1970 e 1986-1992). Cosa accadrà nel 2025? Per capirlo, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Città del Messico.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Ciudad de Mexico. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento messicano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTAOA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Messico dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP MESSICO 2025

VENERDÌ 24 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 20:30-21:30, Prove libere 1
Ore 00:00-01:00, Prove libere 2 *
* La differenza di fuso orario è così marcata che la seconda sessione di prove libere comincerà alla mezzanotte del sabato europeo.

SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 19:30-20:30, Prove libere 3
Ore 23:00-00:00, Qualifiche

DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)
Ore 21:00, GARA

