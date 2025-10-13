Curling
Curling: da domani al via il Co-op Tour Challenge. Presenti anche le squadre italiane
Secondo torneo del Grand Slam of Curling in questa stagione che scatterà domani in Canada a Nisku. Stiamo parlando del Co-op Tour Challenge che vede al via anche le due compagini italiane tra maschile e femminile.
Tra gli uomini spazio a Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), trionfatori dell’edizione del 2023.
Al femminile invece presenti Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle).
Prima un round robin, poi i play-off verso la finale. Andiamo a scoprire il programma delle compagini italiane nel primo raggruppamento.
CALENDARIO ROUND ROBIN SQUADRA MASCHILE (ORARI ITALIANI)
Martedì 14, ore 16:00 vs Team Muskatewitz
Giovedì 16, ore 00:00 vs Team Koe
Venerdì 17, ore 00:00 vs Team Whyte
Sabato 18, ore 04:00 vs Team Mouat
CALENDARIO ROUND ROBIN SQUADRA FEMMINILE (ORARI ITALIANI)
Martedì 14, ore 23:00 vs Team Yoshimura
Giovedì 16, ore 04:00 vs Team Homan
Giovedì 16, ore 20:00 vs Team Kim
Venerdì 17, ore 20:00 vs Team Schwaller X.