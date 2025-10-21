Coppa Davis 2025: i convocati di tutte le Nazionali per le Finals, tabellone e incroci

Da martedì 18 a domenica 23 novembre la SuperTennis Arena di BolognaFiere ospiterà le Finals della Coppa Davis 2025. La fase conclusiva del nuovo format della manifestazione sbarca per la prima volta in Italia, ammessa di diritto tra le otto protagoniste della Final Eight in qualità di Paese ospitante e vincitrice delle ultime due edizioni consecutive.

Rispetto alla doppietta di Malaga nel biennio 2023-2024 gli Azzurri avranno dunque il vantaggio del fattore campo, potendo giocare in casa con il supporto dei tifosi locali, ma dovranno fare a mano di Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo, dopo aver trascinato l’Italia alla conquista della mitica Insalatiera per due anni di fila, non ha dato infatti la disponibilità per l’evento bolognese.

Il capitano Filippo Volandri ha selezionato quindi tra i pre-convocati (potranno essere modificati un massimo di tre giocatori nominati fino alla mattina del 17 novembre) Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini ed i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Da segnalare nelle liste provvisorie delle altre squadre la presenza del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz per la Spagna e di Alexander Zverev per la Germania.

La Nazionale italiana comincerà il suo percorso nelle Finals emiliane contro l’Austria, per poi incrociare eventualmente in semifinale la vincente del quarto tra Francia e Belgio. Dall’altra parte del tabellone può succedere veramente di tutto, con Spagna-Cechia e Germania-Argentina che promettono scintille già al primo turno. Di seguito i pre-convocati di tutte le nazionali ed il tabellone delle Finals di Coppa Davis 2025.

CONVOCATI FINALS COPPA DAVIS 2025

ITALIA: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli.

AUSTRIA: Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Alexander Erler.

FRANCIA: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert.

BELGIO: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille, Joran Vliegen.

SPAGNA: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martinez, Marcel Granollers.

CECHIA: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva, Adam Pavlasek.

ARGENTINA: Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos, Andres Molteni.

GERMANIA: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz.

TABELLONE FINALS COPPA DAVIS 2025

Italia (1) – Austria

Francia (3) – Belgio

Spagna – Cechia (4)

Argentina – Germania (2)