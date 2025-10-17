Conegliano per la nona sinfonia, Milano deve sfatare un tabù, Egonu-Haak illumina la Supercoppa Italiana

Giornata di vigilia per Conegliano e Milano, che sabato 18 ottobre (ore 17.30) si affronteranno a Trieste nel match che metterà in palio la Supercoppa Italiana di volley femminile. L’eterna sfida assegnerà il primo trofeo della stagione e saranno ancora le Pantere a partire con i favori del pronostico, mentre le meneghine saranno costrette a inseguire se vorranno finalmente vincere uno scontro diretto contro la corazzata veneta dopo due anni avari di soddisfazioni.

Conegliano andrà a caccia della settima Supercoppa Italiana consecutiva (l’ottava della propria storia) e nelle ultime due edizioni ha regolato proprio Milano, che spera di alzare al cielo il trofeo per la prima volta. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno aperto la stagione con tre vittorie consecutive in Serie A1, mentre le lombarde sono crollate contro Chieri in occasione della seconda giornata. Tra l’altro il Vero Volley è sensibilmente cambiato lo scorso anno, visti gli adii di Myriam Sylla, Alessia Orro e Nika Daalderop.

Si preannuncia un bel duello tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu, con la sensazione che la bomber della nostra Nazionale sia chiamata agli straordinari per dare qualche speranza a Milano. La svedese, in diagonale con Joanna Wolosz, sarà spalleggiata dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, con Sarah Fahr e Cristina Chirichella (o Marina Lubian al centro) e Monica De Gennaro libero). Milano spera di ritrovare la miglior Elena Pietrini, la centrale Anna Danesi darà vita a un derby in salsa Nazionale al centro.

Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha fatto un punto della situazione attraverso i canali ufficiali dell’Imoco: “È il primo trofeo stagionale, non siamo perfetti come è normale che sia, siamo ancora all’inizio, ci sta. Le ragazze comunque stanno bene, ci sono ancora dei meccanismi da oliare, tutte le squadre stanno lottando e lavorando per questo, noi per primi stiamo cercando gli automatismi che ad oggi non sono perfetti, ma ci lavoriamo ogni giorno. C’è stato il periodo estivo e le Nazionali, alcune giocatrici nuove stanno cercando la miglior forma, ma vale un po’ per tutti e in questo momento della stagione si cerca di ottimizzare il proprio livello”.

Il marito di Monica De Gennaro ha poi proseguito: “Affrontiamo un avversario che conosciamo bene, ma che è cambiato rispetto al passato, con “posti quattro” diversi, libero e palleggiatrice nuovi. Metà della squadra di Milano è cambiata, ma resta un avversario molto forte e agguerrito che farà di tutto per portarci via il trofeo. Dal canto nostro, ci teniamo a far benissimo, rispettiamo ogni squadra che affronteremo in stagione, inoltre giochiamo vicino a casa e ci saranno tanti tifosi che ci seguiranno, è uno dei trofei stagionali e noi ci proviamo, come sempre. Non sarà facile, in questa stagione ancora di più. Il palasport è tutto esaurito e faremo di tutto per regalare ancora emozioni e spettacolo al pubblico”.

Stefano Lavarini, coach di Milano, ha presentato l’incontro sui canali del Vero Volley: “Contro Conegliano si azzera tutto: si rinnovano le squadre, le emozioni e si riparte con nuove ambizioni. La partita di domani non sarà né facile né difficile, sarà qualcosa di nuovo, e la affronteremo con la voglia di giocarci un trofeo. La Supercoppa arriva nella fase iniziale della stagione dopo una lunga estate con le nazionali, e con poco tempo per raggiungere una nostra stabilità. Scendere in campo per un trofeo così importante è per noi un acceleratore, ci stimola a dare sempre di più, perché quando si gioca per un titolo come questo tutti vogliono fare bene. Siamo qui per giocarcela al 100%: ci attende questa nuova edizione in un bellissimo contesto e siamo motivati a dare il massimo”.

Ha parlato anche la capitana Paola Egonu: “Essere capitano rappresenta una crescita a livello personale: sono sempre stata un’atleta riservata, dunque avrò una nuova visione, non più individuale ma sulla squadra. Ringrazio la società per questa opportunità e per la fiducia; in queste prime settimane è stato stupendo lavorare con le mie compagne e con lo staff, soprattutto per il modo che hanno avuto di accettare questo mio nuovo ruolo. Quella di domani sarà una partita aperta; siamo una squadra nuova che deve ancora trovare il proprio sistema e la propria sinergia. Giochiamo contro Conegliano che è, invece, una squadra ben rodata, con giocatrici di altissimo livello che si conoscono da anni. Mi auguro di scendere in campo serene e di divertirci”.