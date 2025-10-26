Ciclismo su pista: Miriam Vece ottima quinta ai Mondiali nel keirin. Venturelli settima nella corsa a punti

Manca solo una gara alla conclusione dei Mondiali di ciclismo su pista che si sono svolti questa settimana a Santiago in Cile. Ultima giornata che ha esaltato i colori azzurri con il clamoroso trionfo di Elia Viviani nell’eliminazione all’ultimo acuto della carriera. Doppio piazzamento di qualità in campo femminile per il Bel Paese.

Nel keirin, specialità olimpica, spettacolare Miriam Vece: l’azzurra si è spinta fino alla finale chiudendo al quinto posto. Il sogno medaglia non era così lontano, Vece ha provato a lanciare in anticipo lo sprint ed è stata risucchiata nell’ultimo tratto. A vincere la giapponese Mina Sato, davanti alla britannica Emma Finucane e alla colombiana Stefany Lorena Cuadrado Florez.

Successo a sorpresa per il Messico nella corsa a punti: a trionfare con addirittura tre giri guadagnati è Yareli Acevedo Mendoza. Seconda la britannica Anna Morris, terza la neozelandese Bryony Botha. Settimo posto per Federica Venturelli: due giri guadagnati dall’azzurra, sono mancati sei punti per il podio.

Nella velocità maschile arriva il poker di ori per il fuoriclasse Harrie Lavreysen: dopo la sprint a squadre, il keirin ed il chilometro da fermo arriva anche il successo nella sprint individuale. Battuti il britannico Matthew Richardson ed il neozelandese Leigh Hoffmann.