Ciclismo su pista, Claudia Cretti irresistibile nei Mondiali paralimpici: quattro ori in quattro giorni!

Calato il sipario sull’edizione 2025 dei Mondiali paralimpici di ciclismo su pista. Dal 16 al 19 ottobre, sul velodromo di Rio de Janeiro (Brasile), l’Italia ha concluso il proprio percorso in terza posizione nel medagliere, conquistando 4 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Un totale di 7 podi, alle spalle dell’Australia (16-4-5) e della Gran Bretagna (9-8-6).

Stella Polare della spedizione tricolore è stata Claudia Cretti. Azzurra letteralmente straordinaria, portando a casa quattro ori in quattro giorni e recitando il ruolo della primattrice in questa rassegna iridata. Nella classe C5, l’atleta paralimpica nostrana si è esaltata. Nello sprint, ha battuto nella sfida decisiva la neozelandese Nicole Murray.

Nella prova del chilometro, Cretti ha stabilito il nuovo record del mondo di 1:12.028, facendo meglio ancora di Murray (1:13.619). Il bronzo è stato ottenuto dall’argentina Mariela Delgado (1:14.629). La terza affermazione c’è stata nello Scratch, dove Claudia si è imposta davanti alla polacca Anna Harkowska e alla sempre presente Murray.

Il quarto oro è arrivato nell’eliminazione e nuovamente il duello tra l’azzurra e la neozelandese (Murray) si è deciso in favore dell’italiana, dando dimostrazione di una lucidità e di una forma fisica senza precedenti. Le altre medaglie per la compagine tricolore sono gli argenti nel team sprint dei tandem Agostini-Bissolati e Meroni-Ceci e nell’inseguimento di Bernard-Totò, mentre il bronzo è stato griffato dalla coppia Meroni-Ceci nel chilometro.