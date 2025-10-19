Strada
Calendario ciclismo 2026: tutte le date per Grandi Giri, Classiche Monumento e corse in Italia
La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.
Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 20 al 25 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 16 al 22 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 28 febbraio spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. Il calendario italiano si aprirà il 4 marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (7 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (9-15 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (8-15 marzo).
La Milano-Sanremo è in programma il 21 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 5 aprile, Parigi-Roubaix il 12 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (19 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Tour of the Alps (20-24 aprile) e Giro di Romandia (28 aprile-3 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dal 9 al 31 maggio.
Ci sarà un mese prima del Tour de France (4-26 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato, Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. Gli Europei avranno luogo in Slovenia dal 3 al 7 ottobre, mentre la Vuelta di Spagna si correrà dal 22 agosto al 13 settembre.
I Mondiali sono confermati a fine settembre: dal 20 al 27 settembre a Montreal (Canada). Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (10 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2026.
CALENDARIO CICLISMO 2026
20-25 gennaio Tour Down Under
27-31 gennaio AlUla Tour
29 gennaio Surf Coast Classic
1° febbraio Cadel Evans Great Ocean Race
4-8 febbraio Volta Valenciana
4-8 febbraio Etoile de Bessèges
5 febbraio Clasica de Almeria
6 febbraio Muscat Classic
7-11 febbraio Tour of Oman
13-14 febbraio Vuelta Murcia
14 febbraio Figueira Champions Classic
16-22 febbraio UAE Tour
18-22 febbraio Volta Algarve
18-22 febbraio Volta Andalucia
22 febbraio-1 marzo Tour du Ruanda
25 febbraio-1 marzo Giro di Sardegna
28 febbraio Omloop Nieuwsblad
28 febbraio Faun-Ardèche Classic
1° marzo Faun Drome Classic
1° marzo Kuurne-Bruxelles-Kuurne
4 marzo Trofeo Laigueglia
7 marzo Strade Bianche
8-15 marzo Parigi-Nizza
9-15 marzo Tirreno-Adriatico
15 marzo Popolarissima
18 marzo Danilith Nokere Korse
18 marzo Milano-Torino
19 marzo GP de Denain
20 marzo Bredene Koksijde Classic
21 marzo Milano-Sanremo
23-29 marzo Volta Catalunya
24-28 marzo Settimana Coppi & Bartali
25 marzo The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne)
27 marzo E3 Saxo Classic
29 marzo Gand-Wevelgem
29 marzo GP Emilia
1° aprile Dwars door Vlaanderen
4 aprile GP Miguel Indurain
5 aprile Giro delle Fiandre
6 aprile Giro del Belvedere (U23)
6-11 aprile Giro dei Paesi Baschi
7 aprile Palio del Recioto (U23)
7-10 aprile Region Pays de la Loire Tour
8 aprile Scheldeprijs
10 aprile Giro Città di Reggio Calabria
12 aprile Parigi-Roubaix
12-16 aprile Giro della Magna Grecia
14-18 aprile O Gran Camino
15 aprile Giro del Limburgo
17 aprile Freccia del Brabante
19 aprile Amstel Gold Race
20-24 aprile Tour of the Alps
22 aprile Freccia Vallone
25 aprile GP Liberazione (U23)
26 aprile Liegi-Bastogne-Liegi
26 aprile Giro della Provincia di Biella
26 aprile-3 maggio Giro di Turchia
28 aprile-3 maggio Giro di Romandia
1° maggio Eschborn-Francoforte
3 maggio Giro dell’Appennino
9 maggio GP du Morbihan
9-31 maggio Giro d’Italia
10 maggio Tro-Bro Léon
13-17 maggio Giro di Ungheria
17 maggio Circuito del Porto – Trofeo Arvedi
19 maggio Classique Dunkerque
20-24 maggio 4 Giorni di Dunkerque
23-24 maggio Due Giorni Marchigiana
28 maggio-31 maggio Boucles de la Mayenne
28 maggio-31 maggio Giro di Norvegia
1-5 giugno Giro di Vallonia
2 giugno Trofeo Alcide Degasperi
7 giugno Bruxelles Cycling Classic
7 giugno Coppa della Pace (U23)
7-14 giugno Tour Auvergne-Rodano-Alpi
10 giugno Circuit Franco-Belga
14 giugno Copenhagen Sprint
14-21 giugno Giro d’Italia NextGen (U23)
17-21 giugno Giro del Belgio
17-21 giugno Giro di Slovenia
17-21 giugno Giro di Svizzera
22-28 giugno Campionati Nazionali
30 giugno Trofeo Città di Brescia
1-3 luglio Lione-Torino
4-7 luglio Sibiu Tour
4-26 luglio Tour de France
5 luglio Giro del Medio Brenta
5-12 luglio Tour of Magnificient Qinghai
15-19 luglio Giro della Valle d’Aosta (U23)
28-30 luglio Tour de l’Ain
29 luglio-2 agosto Giro di Danimarca
1° agosto Classica San Sebastian
3-9 agosto Giro di Polonia
5-9 agosto Vuelta a Burgos
5-16 agosto Giro del Portogallo
9 agosto GP Sportivi di Poggiana (U23)
13-16 agosto Arctic Race
13-16 agosto Giro di Cechia
16 agosto Classica di Amburgo
16 agosto GP Capodarco (U23)
18-21 agosto Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine
19-23 agosto Renewi Tour
19-23 agosto Giro di Germania
19-27 agosto Tour de l’Avenir (U23)
22 agosto-13 settembre Vuelta di Spagna
30 agosto Bretagne Classic-Ouest France
2-6 settembre Tour of Britain
2-9 settembre ZLM Tour
3-6 settembre Giro del Friuli Venezia Giulia
5-7 settembre Maryland Cycling Classic
6 settembre GP Industria & Artigianato
9 settembre Giro della Toscana
10 settembre Coppa Sabatini
11 settembre GP de Quebec
12 settembre Memorial Marco Pantani
13 settembre GP de Montreal
13 settembre GP de Fourmies
13 settembre Trofeo Matteotti
15-18 settembre Giro d’Abruzzo
16 settembre GP di Vallonia
16-20 settembre Giro di Lussemburgo
16-20 settembre Giro di Slovacchia
19 settembre SUPER 8 Classic
19 settembre GP del Lazio
19 settembre Milano-Rapallo
20 settembre Giro della Romagna
20-27 settembre Mondiali
27 settembre-4 ottobre Tour de Langkawi
29 settembre GP Festa del Perdono (U23)
3 ottobre Giro dell’Emilia
3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro
3 ottobre Piccolo Lombardia (U23)
3-7 ottobre Europei
4 ottobre Coppa Agostoni
5 ottobre Coppa Bernocchi
6 ottobre Tre Valli Varesine
8 ottobre Gran Piemonte
10 ottobre Giro di Lombardia
11 ottobre Parigi-Tours
13-18 ottobre Tour of Guangxi
14 ottobre Giro del Veneto
18 ottobre Japan Cup
18 ottobre Veneto Classic
18 ottobre Crono delle Nazioni