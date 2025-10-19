Calendario ciclismo 2026: tutte le date per Grandi Giri, Classiche Monumento e corse in Italia

La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.

Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 20 al 25 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 16 al 22 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 28 febbraio spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. Il calendario italiano si aprirà il 4 marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (7 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (9-15 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (8-15 marzo).

La Milano-Sanremo è in programma il 21 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 5 aprile, Parigi-Roubaix il 12 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (19 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Tour of the Alps (20-24 aprile) e Giro di Romandia (28 aprile-3 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dal 9 al 31 maggio.

Ci sarà un mese prima del Tour de France (4-26 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato, Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. Gli Europei avranno luogo in Slovenia dal 3 al 7 ottobre, mentre la Vuelta di Spagna si correrà dal 22 agosto al 13 settembre.

I Mondiali sono confermati a fine settembre: dal 20 al 27 settembre a Montreal (Canada). Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (10 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2026.

CALENDARIO CICLISMO 2026

20-25 gennaio Tour Down Under

27-31 gennaio AlUla Tour

29 gennaio Surf Coast Classic

1° febbraio Cadel Evans Great Ocean Race

4-8 febbraio Volta Valenciana

4-8 febbraio Etoile de Bessèges

5 febbraio Clasica de Almeria

6 febbraio Muscat Classic

7-11 febbraio Tour of Oman

13-14 febbraio Vuelta Murcia

14 febbraio Figueira Champions Classic

16-22 febbraio UAE Tour

18-22 febbraio Volta Algarve

18-22 febbraio Volta Andalucia

22 febbraio-1 marzo Tour du Ruanda

25 febbraio-1 marzo Giro di Sardegna

28 febbraio Omloop Nieuwsblad

28 febbraio Faun-Ardèche Classic

1° marzo Faun Drome Classic

1° marzo Kuurne-Bruxelles-Kuurne

4 marzo Trofeo Laigueglia

7 marzo Strade Bianche

8-15 marzo Parigi-Nizza

9-15 marzo Tirreno-Adriatico

15 marzo Popolarissima

18 marzo Danilith Nokere Korse

18 marzo Milano-Torino

19 marzo GP de Denain

20 marzo Bredene Koksijde Classic

21 marzo Milano-Sanremo

23-29 marzo Volta Catalunya

24-28 marzo Settimana Coppi & Bartali

25 marzo The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne)

27 marzo E3 Saxo Classic

29 marzo Gand-Wevelgem

29 marzo GP Emilia

1° aprile Dwars door Vlaanderen

4 aprile GP Miguel Indurain

5 aprile Giro delle Fiandre

6 aprile Giro del Belvedere (U23)

6-11 aprile Giro dei Paesi Baschi

7 aprile Palio del Recioto (U23)

7-10 aprile Region Pays de la Loire Tour

8 aprile Scheldeprijs

10 aprile Giro Città di Reggio Calabria

12 aprile Parigi-Roubaix

12-16 aprile Giro della Magna Grecia

14-18 aprile O Gran Camino

15 aprile Giro del Limburgo

17 aprile Freccia del Brabante

19 aprile Amstel Gold Race

20-24 aprile Tour of the Alps

22 aprile Freccia Vallone

25 aprile GP Liberazione (U23)

26 aprile Liegi-Bastogne-Liegi

26 aprile Giro della Provincia di Biella

26 aprile-3 maggio Giro di Turchia

28 aprile-3 maggio Giro di Romandia

1° maggio Eschborn-Francoforte

3 maggio Giro dell’Appennino

9 maggio GP du Morbihan

9-31 maggio Giro d’Italia

10 maggio Tro-Bro Léon

13-17 maggio Giro di Ungheria

17 maggio Circuito del Porto – Trofeo Arvedi

19 maggio Classique Dunkerque

20-24 maggio 4 Giorni di Dunkerque

23-24 maggio Due Giorni Marchigiana

28 maggio-31 maggio Boucles de la Mayenne

28 maggio-31 maggio Giro di Norvegia

1-5 giugno Giro di Vallonia

2 giugno Trofeo Alcide Degasperi

7 giugno Bruxelles Cycling Classic

7 giugno Coppa della Pace (U23)

7-14 giugno Tour Auvergne-Rodano-Alpi

10 giugno Circuit Franco-Belga

14 giugno Copenhagen Sprint

14-21 giugno Giro d’Italia NextGen (U23)

17-21 giugno Giro del Belgio

17-21 giugno Giro di Slovenia

17-21 giugno Giro di Svizzera

22-28 giugno Campionati Nazionali

30 giugno Trofeo Città di Brescia

1-3 luglio Lione-Torino

4-7 luglio Sibiu Tour

4-26 luglio Tour de France

5 luglio Giro del Medio Brenta

5-12 luglio Tour of Magnificient Qinghai

15-19 luglio Giro della Valle d’Aosta (U23)

28-30 luglio Tour de l’Ain

29 luglio-2 agosto Giro di Danimarca

1° agosto Classica San Sebastian

3-9 agosto Giro di Polonia

5-9 agosto Vuelta a Burgos

5-16 agosto Giro del Portogallo

9 agosto GP Sportivi di Poggiana (U23)

13-16 agosto Arctic Race

13-16 agosto Giro di Cechia

16 agosto Classica di Amburgo

16 agosto GP Capodarco (U23)

18-21 agosto Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine

19-23 agosto Renewi Tour

19-23 agosto Giro di Germania

19-27 agosto Tour de l’Avenir (U23)

22 agosto-13 settembre Vuelta di Spagna

30 agosto Bretagne Classic-Ouest France

2-6 settembre Tour of Britain

2-9 settembre ZLM Tour

3-6 settembre Giro del Friuli Venezia Giulia

5-7 settembre Maryland Cycling Classic

6 settembre GP Industria & Artigianato

9 settembre Giro della Toscana

10 settembre Coppa Sabatini

11 settembre GP de Quebec

12 settembre Memorial Marco Pantani

13 settembre GP de Montreal

13 settembre GP de Fourmies

13 settembre Trofeo Matteotti

15-18 settembre Giro d’Abruzzo

16 settembre GP di Vallonia

16-20 settembre Giro di Lussemburgo

16-20 settembre Giro di Slovacchia

19 settembre SUPER 8 Classic

19 settembre GP del Lazio

19 settembre Milano-Rapallo

20 settembre Giro della Romagna

20-27 settembre Mondiali

27 settembre-4 ottobre Tour de Langkawi

29 settembre GP Festa del Perdono (U23)

3 ottobre Giro dell’Emilia

3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro

3 ottobre Piccolo Lombardia (U23)

3-7 ottobre Europei

4 ottobre Coppa Agostoni

5 ottobre Coppa Bernocchi

6 ottobre Tre Valli Varesine

8 ottobre Gran Piemonte

10 ottobre Giro di Lombardia

11 ottobre Parigi-Tours

13-18 ottobre Tour of Guangxi

14 ottobre Giro del Veneto

18 ottobre Japan Cup

18 ottobre Veneto Classic

18 ottobre Crono delle Nazioni