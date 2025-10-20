Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e streaming. Attenzione al fuso orario

Conclusa la stagione del ciclismo su strada è ora di rivolgere l’attenzione sui Mondiali di ciclismo su pista 2025. La rassegna iridata si svolgerà quest’anno dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile, per la prima volta dal 2017 al di fuori dal continente europeo. Ben 22 i titoli in palio, con la spedizione italiana vogliosa di migliorare l’edizione 2024, quando concluse il Mondiale con quattro medaglie.

Le gare includono sei discipline olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, inseguimento a squadre e velocità a squadre, oltre alle prove classiche come eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro e scratch. Il Bel Paese punterà come sempre sulla gara individuale maschile, sempre a medaglia nelle ultime nove rassegne iridate, l’ultima volta lo scorso anno con Jonathan Milan con annesso record del mondo.

Quest’ultimo sarà assente ma l’Italia potrà contare sicuramente sulla coppia Consonni-Guazzini, oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, oltre che sull’esperienza di Elia Viviani, all’ultimo appuntamento prima del ritiro. Di seguito riportiamo il programma, gli orari e le dirette tv e streaming, prestando una particolare attenzione al fuso orario.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025

Mercoledì 22 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 21.14

Team Pursuit Qualifiche Donne

Team Pursuit Qualifiche Uomini

Team Sprint Qualifiche Donne

Team Sprint Qualifiche Uomini

Ore 23.30 – 01.38

Team Sprint Primo Turno Donne

Team Sprint Primo Turno Uomini

Scratch 10 km Finale Donne

Team Pursuit Primo Turno Uomini

Team Sprint Finali Donne

Team Sprint Finali Uomini

Giovedì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 18.43

Keirin Primo Turno Uomini

Sprint Qualificazioni 200m Donne

Kierin Ripescaggi Uomini

Sprint 1/16 di finale Donne

Keirin Secondo Turno Uomini

Sprint 1/8 di finale Donne

Ore 22.30 – 02.00

Team Pursuit Primo Turno Donne

Sprint Quarto di Finale Donne

Keirin Terzo Turno Uomini

Sprint Quarto di Finale Donne

Eliminazione Finale Donne

Sprint Spareggio Quarto di Finale Donne

Keirin Finale Uomini (7°-12°)

Keirin Finale Uomini (1°-6°)

Scratch Finale 10 km Uomini

Team Pursuit Finale Donne

Venerdì 24 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 18.55

Chilometro TT Qualificazioni Uomini

Omnium Scratch 10 km Donne

Inseguimento Individuale Qualificazioni Uomini

Omnium Tempo Race 10 km Donne

Ore 22.00 – 01.59

Finale Corsa a Punti 40 km Uomini

Sprint Semifinale Donne

Omnium Eliminazione Donne

Sprint Semifinale Donne

Chilometro TT Finale Uomini

Sprint Spareggio Semifinale Donne

Inseguimento Individuale Finali Uomini

Sprint Finali Donne

Omnium Corsa a Punti 20 km Donne

Sprint Finali Donne

Sprint Spareggio Finale Donne

Sabato 25 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 20.43

Chilometro TT Qualificazioni Donne

Sprint Qualificazioni 200m Uomini

Omnium Scratch 10 km Uomini

Sprint 1/16 di finale Uomini

Inseguimento Individuale Qualificazioni Donne

Sprint 1/8 di finale Uomini

Omnium Tempo Race 10 km Uomini

Ore 22.30 – 02.10

Chilometro TT Finale Donne

Sprint Quarto di Finale Uomini

Madison 30 km Finale Donne

Omnium Eliminazione Uomini

Sprint Quarto di Finale Uomini

Inseguimento Individuale Finali Donne

Sprint Spareggio Quarto di Finale Uomini

Omnium Corsa a Punti 25 km Uomini

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 17.11

Sprint Semifinali Uomini

Keirin Primo Turno Donne

Keirin Ripescaggi Donne

Sprint Spareggio Semifinale Uomini

Ore 18.30 – 22.18

Kerini Secondo Turno Donne

Sprint Finali Uomini

Corsa a Punti Finale 25 km Donne

Keirin Terzo Turno Donne

Eliminazione Finale Uomini

Sprint Finali Uomini

Keirin Finale Donne (7°-12°)

Keirin Finale Donne (1°-6°)

Sprint Finale Uomini

Madison 50 km Finale Uomini

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: DAZN, Discovery Plus, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport