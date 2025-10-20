CiclismoPista
Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e streaming. Attenzione al fuso orario
Conclusa la stagione del ciclismo su strada è ora di rivolgere l’attenzione sui Mondiali di ciclismo su pista 2025. La rassegna iridata si svolgerà quest’anno dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile, per la prima volta dal 2017 al di fuori dal continente europeo. Ben 22 i titoli in palio, con la spedizione italiana vogliosa di migliorare l’edizione 2024, quando concluse il Mondiale con quattro medaglie.
Le gare includono sei discipline olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, inseguimento a squadre e velocità a squadre, oltre alle prove classiche come eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro e scratch. Il Bel Paese punterà come sempre sulla gara individuale maschile, sempre a medaglia nelle ultime nove rassegne iridate, l’ultima volta lo scorso anno con Jonathan Milan con annesso record del mondo.
Quest’ultimo sarà assente ma l’Italia potrà contare sicuramente sulla coppia Consonni-Guazzini, oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, oltre che sull’esperienza di Elia Viviani, all’ultimo appuntamento prima del ritiro. Di seguito riportiamo il programma, gli orari e le dirette tv e streaming, prestando una particolare attenzione al fuso orario.
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025
Mercoledì 22 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 21.14
Team Pursuit Qualifiche Donne
Team Pursuit Qualifiche Uomini
Team Sprint Qualifiche Donne
Team Sprint Qualifiche Uomini
Ore 23.30 – 01.38
Team Sprint Primo Turno Donne
Team Sprint Primo Turno Uomini
Scratch 10 km Finale Donne
Team Pursuit Primo Turno Uomini
Team Sprint Finali Donne
Team Sprint Finali Uomini
Giovedì 23 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 18.43
Keirin Primo Turno Uomini
Sprint Qualificazioni 200m Donne
Kierin Ripescaggi Uomini
Sprint 1/16 di finale Donne
Keirin Secondo Turno Uomini
Sprint 1/8 di finale Donne
Ore 22.30 – 02.00
Team Pursuit Primo Turno Donne
Sprint Quarto di Finale Donne
Keirin Terzo Turno Uomini
Sprint Quarto di Finale Donne
Eliminazione Finale Donne
Sprint Spareggio Quarto di Finale Donne
Keirin Finale Uomini (7°-12°)
Keirin Finale Uomini (1°-6°)
Scratch Finale 10 km Uomini
Team Pursuit Finale Donne
Venerdì 24 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 18.55
Chilometro TT Qualificazioni Uomini
Omnium Scratch 10 km Donne
Inseguimento Individuale Qualificazioni Uomini
Omnium Tempo Race 10 km Donne
Ore 22.00 – 01.59
Finale Corsa a Punti 40 km Uomini
Sprint Semifinale Donne
Omnium Eliminazione Donne
Sprint Semifinale Donne
Chilometro TT Finale Uomini
Sprint Spareggio Semifinale Donne
Inseguimento Individuale Finali Uomini
Sprint Finali Donne
Omnium Corsa a Punti 20 km Donne
Sprint Finali Donne
Sprint Spareggio Finale Donne
Sabato 25 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 20.43
Chilometro TT Qualificazioni Donne
Sprint Qualificazioni 200m Uomini
Omnium Scratch 10 km Uomini
Sprint 1/16 di finale Uomini
Inseguimento Individuale Qualificazioni Donne
Sprint 1/8 di finale Uomini
Omnium Tempo Race 10 km Uomini
Ore 22.30 – 02.10
Chilometro TT Finale Donne
Sprint Quarto di Finale Uomini
Madison 30 km Finale Donne
Omnium Eliminazione Uomini
Sprint Quarto di Finale Uomini
Inseguimento Individuale Finali Donne
Sprint Spareggio Quarto di Finale Uomini
Omnium Corsa a Punti 25 km Uomini
Domenica 26 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 17.11
Sprint Semifinali Uomini
Keirin Primo Turno Donne
Keirin Ripescaggi Donne
Sprint Spareggio Semifinale Uomini
Ore 18.30 – 22.18
Kerini Secondo Turno Donne
Sprint Finali Uomini
Corsa a Punti Finale 25 km Donne
Keirin Terzo Turno Donne
Eliminazione Finale Uomini
Sprint Finali Uomini
Keirin Finale Donne (7°-12°)
Keirin Finale Donne (1°-6°)
Sprint Finale Uomini
Madison 50 km Finale Uomini
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: ogni giorno in chiaro su Rai Sport HD
Diretta streaming: DAZN, Discovery Plus, Rai Play
Diretta Live testuale: OA Sport