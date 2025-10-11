Chi è stato il miglior italiano in classifica al Giro di Lombardia 2025? L’assenza di Ciccone e Pellizzari fuori forma

Christian Scaroni è stato il miglior italiano al Giro di Lombardia 2025, ultima Classica Monumento della stagione andata in scena lungo un percorso di 241 km che proponeva 4400 metri di dislivello tra Como e Bergamo. Dopo l’eccellente quarta posizione raccolta domenica scorsa agli Europei, l’alfiere della XDS Astana ha terminato la classica delle foglie morte in quindicesima piazza, con un ritardo di 5’21” dallo sloveno Tadej Pogacar, capace di imporsi per la quinta volta consecutiva da autentico dominatore.

Il 27enne bresciano è giunto nel gruppetto regolato dallo spagnolo Ion Izagirre (tredicesimo), precedendo Davide Piganzoli, sedicesimo con i colori del Team Polti VisitMalta. Bisogna poi uscire dalla top-30 per trovare Filippo Zana (32mo), Gianmarco Garofoli (34mo), Lorenzo Milesi (41mo), Simone Velasco (42mo), Diego Ulissi (43mo) e Andrea Bagioli (44mo). Filippo Ganna ha onorato la corsa con una fuga da lontano e ha terminato in 70ma posizione.

Giulio Pellizzari era invece un po’ fuori forma e ha alzato bandiera bianca: dopo il sesto posto nella classifica finale della Vuelta di Spagna (con tanto di successo in salita all’Alto de El Morredero), il 21enne marchigiano è tornato in gruppo nell’ultima settimana senza però convincere (40mo al Giro dell’Emilia e 24mo alla Tre Valli Varesine) e oggi si è ritirato.

Giulio Ciccone, terzo dodici mesi fa, non è più tornato in gara dopo lo sforzo profuso due settimane fa ai Mondiali (sesto sul durissimo circuito Kigali). Di seguito il quadro dettagliato dei piazzamenti degli italiani al Giro di Lombardia 2025.

PIAZZAMENTI ITALIANI GIRO DI LOMBARDIA 2025

15 Scaroni Christian XDS Astana Team 55 30 ,,

16 Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta 50 28 ,,

32 Zana Filippo Team Jayco AlUla 15 8 ,,

34 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 15 6 ,,

41 Milesi Lorenzo Movistar Team 15 5 9:29

42 Velasco Simone XDS Astana Team 15 5 ,,

43 Ulissi Diego XDS Astana Team 15 5 ,,

44 Bagioli Andrea Lidl – Trek 15 5 10:19

47 Vergallito Luca Alpecin – Deceuninck 15 5 ,,

51 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 10 5 ,,

53 Masnada Fausto XDS Astana Team 10 5 ,,

58 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 5 5 ,,

59 Conci Nicola XDS Astana Team 5 5 ,,

62 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 5 ,,

65 Brambilla Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 5 18:12

67 Calzoni Walter Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

69 Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step 5 19:22

70 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 5 ,,

81 Pinarello Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

82 Germani Lorenzo Groupama – FDJ 5 21:54

87 Petilli Simone Intermarché – Wanty 5 22:04

93 De Cassan Davide Team Polti VisitMalta 5 ,,

DNF Vendrame Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team

DNF Epis Giosuè Arkéa – B&B Hotels

DNF Oldani Stefano Cofidis

DNF De Marchi Alessandro Team Jayco AlUla

DNF Mosca Jacopo Lidl – Trek

DNF Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe

DNF Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe

DNF Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe

DNF Puccio Salvatore INEOS Grenadiers

DNF Rota Lorenzo Intermarché – Wanty

DNF Colleoni Kevin Intermarché – Wanty

DNF Formolo Davide Movistar Team

DNF Fiorelli Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

DNF Magli Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

DNF Stenico Mattia VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

DNF Tarozzi Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

DNF Tolio Alex VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

DNF Bais Davide Team Polti VisitMalta

DNF Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta