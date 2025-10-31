Chi affronterà Lorenzo Musetti ad Atene? Gli avversari per inseguire le Finals, Djokovic “padrone di casa”

Lorenzo Musetti si è trovato costretto a chiedere una wild-card per partecipare al torneo ATP 250 di Atene, che si giocherà sul cemento della capitale greca da domenica 2 a sabato 8 novembre. Il tennista italiano non aveva scelta: scendere in campo in terra ellenica o a Metz per continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il canadese Felix Auger-Aliassime si è infatti decisamente avvicinato all’azzurro con la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Parigi e potrebbe operare il sorpasso approdando all’atto conclusivo, dunque il nostro portacolori è dovuto correre ai ripari.

Lo scenario è ben delineato: se Auger-Aliassime perde la semifinale di Parigi, allora Musetti sarà chiamato a rintuzzare il tentativo di rimonta (il rivale sarà impegnato nel torneo ATP 250 di Metz); se il nordamericano andrà in finale a Parigi, allora Musetti sarà costretto a rincorrere e gli servirà vincere in Grecia sperando in un’eliminazione dell’avversario nelle battute iniziali in Francia; se Auger-Aliassime esulterà a Parigi, allora Musetti potrà soltanto sperare in una rinuncia di Djokovic per essere protagonista a Torino.

Quali saranno i tennisti di riferimento ad Atene? Spicca il serbo Novak Djokovic, numero 5 del mondo che è nei fatti il padrone di questo evento in termini organizzativi (suo fratello è il direttore). Ai nastri di partenza ci saranno anche Luciano Darderi (numero 27 del ranking ATP), lo statunitense Brandon Nakashima (33), il francese Alexandre Muller (44), il portoghese Nuno Borges (46), l’australiano Alexei Popyrin (47), l’ungherese Fabian Marozsan e lo statunitense Reilly Opelka (52), giusto per citare le otto teste di serie. Al via anche il serbo Miomir Kecmanovic, lo statunitense Sebastian Korda, l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il bosniaco Damir Dzumhur.