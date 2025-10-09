Calendario Six Kings Slam 2025: definiti gli orari dai quarti alla finale. Dove vederlo in tv e streaming

Dal 15 al 18 ottobre 2025 andrà in scena la seconda edizione della Six Kings Slam, torneo di esibizione che mette in palio per il vincitore e i suoi partecipanti un prime-money faraonico. Si pensi ai 6 milioni che saranno intascati da chi si imporrà. Il tutto andrà in scena all’Anb Arena di Riad (8000 posti) e gli incontri inizieranno a partire dalle 18.30 italiane.

A prendere parte a questa competizione saranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Jannik si impose l’anno scorso in finale, sconfiggendo Alcaraz al termine di un match di alto livello col punteggio di 6-7 6-3 6-3. L’azzurro farà il proprio esordio mercoledì 15 ottobre, contro Tsitsipas nei quarti di finale. L’altro incrocio sarà tra Fritz e Zverev. La scelta di far giocare Sinner nei quarti dipende dal palmares.

L’altoatesino è il terzo giocatore per Slam vinti in questo evento, dal momento che Djokovic ne ha conquistati 24 e Alcaraz 6. Di conseguenza, il pusterese dovrà affrontare un turno in più. Nel giorno seguente, se dovesse battere il greco, se la vedrebbe contro Nole. Nell’atto conclusivo, previsto sabato 18 ottobre, giocherebbe contro il vincente tra Alcaraz e Zverev o Fritz. La finale non di disputerà venerdì per rispettare il regolamento ATP. Nelle settimane in cui sono in programma tornei del Tour, non si possono disputare match per più di due giorni consecutivi a manifestazioni d’esibizione.

L’edizione 2025 della Six Kings Slam, diversamente da quanto accaduto un anno fa, sarà trasmessa in streaming da Netflix. Un modo per promuovere l’evento in maniera planetaria, viste le intenzioni degli organizzatori di mettersi sempre più in vetrina nel mondo dello sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match.

SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Riad, Ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)

Giovedì 16 ottobre – Semifinali

Riad, Ore 18.30 italiane

Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix

Sabato 18 ottobre – Finali

Riad, Ore 18.30 italiane

Finale 3°/ 4° posto

A seguire

Finale 1° / 2° posto.

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.