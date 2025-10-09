Calcio, l’Italia si ferma agli ottavi nel Mondiale Under 20. Brutta sconfitta con gli USA

Una pessima Italia viene battuta dagli Stati Uniti per 3-0 agli ottavi di finale e saluta i Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Dopo aver superato a fatica la fase a gironi con 4 punti ed il secondo posto nel gruppo D perdendo l’ultima partita con l’Argentina, gli Azzurrini incassano la seconda sconfitta consecutiva e rimangono fuori dalle prime otto del torneo non riuscendo a ripetere il risultato della passata edizione (finalista nel 2023).

Allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua (in Cile) i ragazzi del CT Carmine Nunziata partono bene e sfiorano il vantaggio all’8′ con il palo “involontario” da un cross di Mosconi, ma è Team USA a sbloccare il punteggio trovando l’1-0 al 15′ con il tap-in vincente di Cremaschi da una parata di Seghetti sugli sviluppi di un corner. L’Italia accusa il colpo e fatica a reagire, andando negli spogliatoi sotto di un gol dopo aver rischiato anche di subire la seconda rete in un paio di occasione.

Nel secondo tempo gli Azzurrini faticano a creare delle chance nitide per il pareggio, ma almeno stazionano con maggiore continuità nella metà campo avversaria nel tentativo di far male alla difesa statunitense. Purtroppo però la situazione sfugge di mano dal 75′ in poi, quando Seghetti si inventa una grande parata per tenere in vita il match ma poi viene trafitto dalla punizione di Tsakiris al 79′. L’Italia prova a riaprirla in extremis ma colpisce un altro palo con Cama e nel recupero Cremaschi firma in contropiede il definitivo 3-0.