A che ora Italia-USA, Mondiali calcio U20 2025: canale tv, programma ottavi di finale, streaming

Appuntamento fissato giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 italiane (le 16.30 locali) per la sfida tra Italia e Stati Uniti, valevole come settimo e penultimo ottavo di finale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Gli Azzurrini affronteranno i pari età statunitensi allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua, in Cile, nel primo vero match da dentro o fuori dell’intero torneo.

I ragazzi guidati dal CT Carmine Nunziata sognano di eguagliare come minimo il secondo posto ottenuto nella passata edizione del 2023 da Cesare Casadei e compagni, ma per arrivare in finale dovranno superare Team USA, poi la vincente di Marocco-Corea del Sud e a seguire una tra Francia, Giappone, Paraguay e Norvegia. Italia che non ha brillato particolarmente nella fase a gironi, raccogliendo 4 punti nel gruppo D con una vittoria sull’Australia ed un pareggio con Cuba oltre alla sconfitta conclusiva contro l’Argentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, penultimo ottavo di finale dei Mondiali Under 20 di calcio maschile. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA MONDIALI CALCIO U20 2025

Giovedì 9 ottobre

Ore 21.30 Italia vs USA – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.