Dove vedere in tv Italia-USA, Mondiali calcio U20: orario ottavi, programma, streaming

Dopo aver superato la fase a gironi non senza qualche brivido, l’Italia affronterà gli USA agli ottavi di finale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio in Cile. Gli Azzurrini, vice-campioni iridati in carica, sfideranno i pari età statunitensi sul terreno di gioco dello stadio ‘El Teniente’ di Rancagua giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 italiane (le 16.30 locali).

La selezione giovanile italiana guidata dal CT Carmine Nunziata ha chiuso al secondo posto il gruppo D dietro all’Argentina con 4 punti (vincendo solamente contro l’Australia al debutto), mentre la formazione americana ha vinto a sorpresa il gruppo E con 6 punti prevalendo su Francia e Sudafrica per una miglior differenza reti negli scontri diretti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, match valevole come ottavo di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’incontro verrà trasmesso per intero in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE IN TV ITALIA-USA, MONDIALI CALCIO U20

Giovedì 9 ottobre

Ore 21.30 Italia vs USA – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.