Calcio
Calcio, Fiorentina e Bologna corsare nelle Coppe Europee. Cade in casa la Roma
Si chiude con due vittorie ed una sconfitta il giovedì delle italiane impegnate nelle Coppe Europee di calcio: Bologna corsaro in Europa League, dove invece cade in casa la Roma, mentre la Fiorentina vince in trasferta in Conference League.
In Europa League il Bologna passa in casa dei romeni dello Steaua Bucarest per 1-2: i felsinei indirizzano la gara con un uno-due micidiale che stende gli avversari, andando in gol al 9′ con Odgaard su assist di Dallinga, con quest’ultimo che al 12′ firma il raddoppio. Nella ripresa i romeni accorciano al 54′ con il neoentrato Birligea, ma gli emiliani si difendono con ordine e portano a casa il successo.
Cade in casa la Roma, battuta per 1-2 dai cechi del Viktoria Plzen: anche in questo caso la formazione ospite spacca il match con due gol ravvicinati ad inizio match, andando in gol al 20′ con Adu e raddoppiando già al 22′ con Souare. Nel secondo tempo i giallorossi accorciano grazie al rigore trasformato da Dybala al 54′, ma poi non riescono ad acciuffare il pari.
In Conference League larga affermazione esterna della Fiorentina, che passa per 0-3 in casa degli austriaci del Rapid Vienna: i viola sbloccano il match nel primo tempo grazie al gol di Ndour al 9′, poi chiudono la sfida nella ripresa, in cui raddoppiano con Dzeko al 48′, ed infine mettono in cassaforte la vittoria grazie alla marcatura di Gudmundsson, giunta al minuto 88.