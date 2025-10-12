Guido Vianello vince alla maniera forte! KO brutale, Barriere travolto. Rilancio perentorio tra i massimi

Guido Vianello ha sconfitto Alexis Barriere alla maniera forte, imponendosi per ko alla quinta ripresa sul ring del Wells Fargo Center di Philadelphia (USA). Il ribattezzato The Gladiator ha giganteggiato contro l’imbattuto canadese, prendendo il controllo delle operazioni fin dalle prime battute del combattimento, trovando prontamente la misura all’avversario e alzando in maniera brutale il ritmo dei colpi con il passare dei minuti.

Il 31enne laziale si è fatto sentire con il suo jab e ha messo in chiaro le cose, poi ha sfoderato la sua arma migliore: il gancio destro, violentissimo, con costanza, irrefrenabile. Il nostro peso massimo ha messo alle corde il rivale nel corso del quarto round e lo ha tramortito con una scarica di destri straripante: una serie di pugni potenti e precisi tra corpo e viso che hanno costretto il nordamericano a mettere il ginocchio a terra, venendo contato a 35 secondi dal suono della campana.

Guido Vianello ha insistito nell’azione, con la chiara consapevolezza di poter chiudere i conti in largo anticipo rispetto al limite previsto delle dieci riprese. Così è stato: quindici secondi dopo l’inizio del quinto round ha trovato il gancio destro al volto che ha mandato definitivamente al tappeto il rivale e che gli ha consegnato una vittoria di fondamentale importanza per la propria carriera. Il romano ha conquistato il vacante titolo WBC Continental Americas, ha ritoccato il proprio record (14 vittorie di cui 12 prima del limite, 3 sconfitte e un pareggio) e si è rilanciato perentoriamente nelle gerarchie della categoria regina della boxe.

Il nostro pugile era infatti reduce dalla brutta battuta d’arresto contro Richard Torrez Jr., rimediata lo scorso 5 maggio a Las Vegas, e doveva assolutamente vincere questa notte per rilanciarsi e continuare a sognare qualcosa di veramente grande: missione compiuta in maniera brillante, arriverà probabilmente una piccola scalata nei ranking (attualmente è quindicesimo per la IBF, unica sigla a riconoscerlo in top-15) e si potrà sperare in una prossima sfida di spessore, probabilmente nei primi mesi del 2026.

La strada è ancora molto lunga, ma fortunatamente Vianello ha ripreso la via maestra e può ancora sperare. Una sconfitta contro Barrere lo avrebbe nei fatti relegato ai margini e avrebbe compromesso in maniera sensibile la propria carriera. Ricordiamo che il Campione del Mondo unico e indiscusso è l’ucraino Oleksandr Usyk, che ha riunificato le cinture lo scorso 19 settembre regolando Daniel Dubois a Wembley.