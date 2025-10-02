Botic van de Zandschulp lancia la racchetta sugli spalti! Brivido tra il pubblico a Shanghai

Botic van de Zandschulp si è reso protagonista di un incredibile gesto durante il primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista olandese ha perso il servizio nel quinto game del primo set contro il portoghese Nuno Borges e non è riuscito a mantenere la calma: ha scaraventato una pallina a lunga distanza e poi ha lanciato la propria racchetta sugli spalti, sfiorando il pubblico e rischiando di ferire qualche spettatore.

La traiettoria era pericolosa, ma fortunatamente non ha colpito gli appassionati che si erano recati sul posto per godersi questo incontro sul cemento della località cinese. Il gesto avrebbe potuto portare a una squalifica del giocatore, ma l’arbitro è stato magnanimo e ha inflitto un semplice warning al numero 84 del mondo. L’olandese non è riuscito a rialzare la testa e ha perso contro il lusitano con il punteggio di 7-6(5), 7-6(5) in due ore e diciannove minuti di gioco.

Nuno Borges prosegue il proprio cammino e al secondo turno incrocerà il greco Stefanos Tsitsipas, per meritarsi il terzo turno contro il vincente del confronto tra il russo Khachanov e il cinese Shang. Si è nella parte alta del tabellone, quella indebolita dal forfait all’ultimo minuto dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo.

L’ultimo mese è stato complicato per van de Zandschulp: dopo la finale a Winston-Salem, il 29enne ha perso contro il danese Holger Rune al primo turno degli US Open, ai sedicesimi dell’ATP 250 di Chengu contro lo statunitense Mackenzie McDonald e al secondo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Pechino contro il francese Terence Atmane, prima del ko odierno.