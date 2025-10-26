Borsotti: “Sono soddisfatto di come scio le parti tecniche. Posso far meglio su tracciati più tecnici”

Lo svizzero Marco Odermatt inaugura la stagione di Coppa del Mondo maschile di sci alpino aggiudicandosi l’odierno slalom gigante disputato a Soelden. Il corridore elvetico, alla quarantaseiesima affermazione della sua carriera, precede l’austriaco Marco Schwarz e il norvegese Atle Lie McGrath.

Il migliore in casa azzurra è Alex Vinatzer che, grazie alla prepotente rimonta realizzata nella seconda parte di gara, risale dalla ventunesima posizione e chiude ottavo. Conclude in ventiduesima posizione Luca De Aliprandini che perde quattro posti rispetto alla prima discesa.

Deve invece accontentarsi della ventiquattresima piazza Giovanni Borsotti, staccato di 2”55 dal vincitore, che lascia però intravedere segnali positivi. L’atleta italiano approccia al meglio la seconda manche, recupera quattro posizioni e porta comunque a casa un piazzamento utile a guadagnare qualche punto nell’ottica del miglioramento dei pettorali di partenza.

L’esperto sciatore azzurro analizza così la sua prestazione: “Sono soddisfatto, il mio tasto dolente è sempre il piatto finale, ho provato a cambiare qualcosa, ma non ha sortito l’effetto sperato. Sono contento di come sto sciando sulle parti tecniche e non vedo l’ora che arrivino piste più congeniali alle mie caratteristiche“.