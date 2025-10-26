Marco Odermatt apre con una vittoria a Soelden. Rimonta da 13 posizioni per Vinatzer

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte nel segno di Marco Odermatt. Lo svizzero timbra subito la prima vittoria della sua stagione, trionfando nel gigante di Soelden. Una gara che è stata a rischio cancellazione per via di una nevicata tra la prima e la seconda manche, con la FIS che ha ritardato di un’ora la partenza. Odermatt ha confermato la leadership di metà gara, battendo di 24 centesimi l’austriaco Marco Schwarz, che era staccato di un solo centesimo dopo la prima manche.

Sul podio ci sale anche il norvegese Atle Lie McGrath, che ha recuperato quattro posizioni rispetto alla prima manche, concludendo a 27 centesimi dal vincitore. Ai piedi del podio, invece, ci finisce l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.39), mentre è quinto il francese Thibaut Favrot (+0.63), che rimonta nove posizioni.

Con il miglior tempo nella seconda manche, l’austriaco Raphael Haaser recupera undici posti e chiude al sesto posto a 69 centesimi di ritardo dalla vetta. Settimo il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.71) davanti ad Alex Vinatzer, che termina con un ottimo ottavo posto a poco più di un secondo da Odermatt (+1.02). L’azzurro è stato quello che ha recuperato più posizioni nella seconda manche (ben tredici), concludendo con un risultato che deve dargli sicuramente fiducia in vista delle prossime gare. Completano la Top-10 lo sloveno Zan Kranjec (+1.05) ed il francese Flavio Vitale (+1.08).

Luca De Aliprandini perde quattro posti rispetto alla prima manche e termina al ventiduesimo posto ad oltre due secondi (+2.14). Risale di quattro posizioni, invece, Giovanni Borsotti, che chiude in ventiquattresima posizione a 2.55.