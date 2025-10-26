Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
De Aliprandini: “Con queste condizioni difficile avere buone sensazioni. Continuerò a lavorare”
L’odierno slalom gigante di Soelden inaugura la Coppa del mondo maschile di sci alpino 2025-2026. La suggestiva cornice del Rettenbach regala una giornata nella quale gli organizzatori devono primo abbassare la partenza e poi rinviare di un’ora l’inizio della seconda manche a causa di neve e vento,
L’evolversi delle condizioni atmosferiche non modifica però le gerarchie in pista. Marco Odermatt inizia la stagione con un successo, chiude la gara in 1’56″03 e precede di ventiquattro centesimi l’austriaco Marco Schwarz e di ventisette il norvegese Atle Lie McGrath, terzo classificato dopo aver rimontato quattro posizioni.
In casa azzurra il migliore è Alex Vinatzer, ottavo ad 1”02 dal vincitore. Luca De Aliprandini, penalizzato da una visibilità molto lontana dalle condizioni ideali nelle sue due discese, perde quattro posizioni e chiude la sua performance in ventiduesima posizione con il tempo di 1’58”17.
Lo sciatore italiano commenta così la prova inaugurale di una stagione che si concluderà con le Olimpiadi: “Con queste condizioni è difficile avere buone sensazioni. Il risultato mi fa un po’ arrabbiare. Abbiamo tempo fare allenamento prima delle gare americane. Continuerò a lavorare”