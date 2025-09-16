Biathlon, impossibile recuperare il corpo di Laura Dahlmeier. “Rimarrà sul Laila Peak per sempre”

È risaputo come Laura Dahlmeier abbia espresso per iscritto la volontà che, in caso di incidente mortale, non si imbastisse alcuna operazione di recupero delle sue spoglie, se essa avesse dovuto rappresentare un pericolo per chi ne avrebbe dovuto fare parte.

Tuttavia, una volta scemato il clamore mediatico per la morte della due volte campionessa olimpica (deceduta in Pakistan a fine luglio dopo essere stata travolta da una valanga di roccia sul Laila Peak), è stata effettuata una spedizione per tentare di raggiungerla e valutare l’ipotesi di riportare a valle il suo corpo.

Sabato la guida Kaleem Shani aveva annunciato tramite il proprio profilo Instagram che “era in corso un’operazione di recupero della salma di Laura Dahlmeier”. Tuttavia, ieri, il management dell’alpinista ed ex biathleta ha affidato alla televisione tedesca ARD un comunicato nel quale si dichiara che “dopo aver valutato la situazione sul Laila Peak, si è giunti alla conclusione che recuperare le sue spoglie è impossibile”.

Secondo quanto riportato dall’emittente teutonica, la spedizione era composta da tre persone, compreso il già citato Shani e l’alpinista tedesco Thomas Huber (grande amico della bavarese). Cionondimeno, il terzetto non ha avuto modo di raggiungere il proprio scopo e ha deciso di rinunciare. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni.

Di certo c’è che il corpo di Laura Dahmeier resterà sul Laila Peak per sempre, rispettando così la sua volontà. Verosimilmente non vi saranno ulteriori appendici della tragica vicenda. L’augurio è che, in futuro, non si vada a speculare – soprattutto mediaticamente – su ipotetiche nuove operazioni di recupero.

Non è un caso che questa si sia svolta in silenzio e nell’ombra sino a quando non si è compiuta, seppur con esito negativo. L’impatto avuto dai fatti sulla stampa, con tanto di assurde polemiche successive sui social network, ha difatti spinto i diretti interessati a muoversi nel massimo riserbo. Quel riserbo ora doveroso sull’intera storia.