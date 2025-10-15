Basket: Virtus Bologna, spettacolo, brivido e vittoria in Eurolega. Al Paladozza cade anche il Monaco

Dopo il Real Madrid, la Virtus Bologna fa cadere al PalaDozza anche l’AS Monaco, un’altra delle big di Eurolega. Seconda vittoria su due sfide in casa per le V nere di Dusko Ivanovic, che battono la squadra allenata da Vassilis Spanoulis per 77-73. Carsen Edwards continua a essere l’uomo del destino con 24 punti, ma c’è anche la performance da 10 e 6 rimbalzi (di cui 5 offensivi) di Saliou Niang. Dall’altra parte 16 per Nikola Mirotic.

Primi minuti e sfida a viso davvero aperto, in cui nessuna delle due squadre stacca l’altra. O meglio, la Virtus ci prova subito con le triple di Edwards e Smailagic che significano 6-0, ma la replica di Mirotic è pronta e dall’arco arriva la parità a quota 6. Di qui in avanti i vantaggi ci sono sempre, ma di pochi punti. Per le V nere entrano in partita anche Niang e Pajola, dall’altra Theis e un Mike James nervoso, tanto da prendersi un tecnico dopo 8′ per proteste. Alla fine, dopo un botta e risposta tra Edwards, Hayes, Niang e Blossomgame, è 19-19 dopo 10′.

Prova la fuga la squadra di Ivanovic, che spinge con le triple di Jallow e Vildoza, mentre i lunghi della Virtus chiudono la vallata un po’ su chiunque arrivi (Diouf su Hayes, Diarra su Strazel). Ed è proprio Diarra una delle note più positive sul momento: da una parte difende, dall’altra segna e se non segna sa come integrarsi coi compagni. Il rientro del Monaco è a tinte di Theis e Diallo, ma tornano alla carica Edwards e Pajola in un finale di quarto che va tutto nelle mani delle V nere. E così all’intervallo è 37-34.

Edwards, al rientro in campo, cerca subito di dare una scossa alla sua squadra con il +6. Rispondono Blossomgame e Theis, che sono i veri trascinatori del Monaco in questa fase fino al pareggio messo a segno sul 46-46 da James, che evidentemente ha ancora un po’ d’intenzione di farsi ricordare sui campi italiani (anche se il suo è stato un altro qualche chilometro più su). Dal 48-48, però, ecco che Bologna prova a piazzare, in un attimo, l’affondo decisivo: Vildoza e Hackett con le triple, Diarra col 2+1, ed in un attimo con 2′ alla penultima sirena è 57-48. Neanche il timeout di Spanoulis risolve granché per gli ospiti, dato che a 10′ dal termine il punteggio è 59-53.

Nei primi due minuti del periodo decisivo non segna più nessuno, ci deve perciò pensare Jallow dalla lunetta a sbloccare la situazione. Le V nere gestiscono benissimo la situazione e, anzi, trovano la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Morgan. A questo punto il PalaDozza è ben più che a fuoco: Edwards dalla media e poi Niang con la transizione portano la situazione sul 72-59, e a quel punto sembrerebbe fatta. Il Monaco, però, non è squadra di vertice delle ultime annate di Eurolega per caso: Strazel e poi Diallo con cinque di fila rimettono tutto in discussione, e a 1’30” dalla fine è 74-60. Edwards dalla lunetta rimette 6 punti di divario, ma Jallow frana sulla tripla di Strazel: tre liberi, 76-73. Hackett sbaglia la tripla, il Monaco affida a Nedovic la tripla in uscita dal blocco per la parità. Errore, Pajola scappa via, fa 1/2 in lunetta, ma tanto basta.

VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO 77-73

BOLOGNA – Vildoza 8, Edwards* 24, Pajola* 6, Niang 10, Smailagic* 3, Taylor, Hackett 5, Morgan 6, Diarra 6, Jallow* 5, Diouf 4, Akele*. All. Ivanovic

MONACO – Okobo 7, Blossomgame 6, Theis* 10, Diallo* 11, Hayes 4, Calathes ne, Tarpey, Begarin ne, Nedovic 3, Strazel* 6, Mirotic* 16, James* 10. All. Spanoulis