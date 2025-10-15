Basket, Venezia domina contro il Neptunas e ottiene la prima vittoria in EuroCup

Si sblocca in campo europeo la Reyer Venezia, che centra la sua prima vittoria della stagione in EuroCup contro i lituani del Neptunas Klaipeda. Finisce con il punteggio di 89-69 per la squadra di coach Spahija, che si rilancia così nel gruppo A dopo i primi due ko con Aris e Bahcesehir; mentre i lituani restano sempre in fondo alla classifica avendo perso tutte le tre sfide finora giocate. Una partita dominata dalla Reyer, che aveva già ipotecato il successo con un primo quarto eccezionale.

Una Venezia trascinata dalla doppia doppia di Chris Horton, che ha messo a referto 11 punti ed 11 rimbalzi. Il miglior marcatore è stato Carl Wheatle con 13 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Nikolic (12), Wiltjer (12), Cole (10). Al Neptunas non bastano i 13 punti di Zane Waterman.

Un primo quarto sublime da parte della Reyer, nonostante l’equilibrio dei primi minuti (8-6). Da quel momento si apre un parziale di 19-4 guidato soprattutto da Horton e Parks. Venezia è avanti di 17 punti alla prima sirena e poi allunga ulteriormente nel secondo quarto, toccando il +20. All’intervallo Venezia è in vantaggio per 51-26.

La partita è praticamente finita già dopo venti minuti. Venezia gestisce tranquillamente, con i lituani che nell’ultimo quarto riescono solo a rendere più dolce il passivo. La Reyer festeggia la prima vittoria, vincendo 89-69.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – NEPTUNAS KLAIPEDA 89-69 (27-10, 24-16, 23-21, 15-22)

Venezia: Tessitori 2, Cole 10, Horton 11, Lever 4, De Nicolao, Candi 9, Bowman 8, Wheatle 13, Nikolic 12, Janelidze, Parks 8, Wiltjer 12

Klaipeda: Cleary 10, Tarolis 10, Kneizys 5, Tucker 3, Lomazs 5, Girdziunas 1, Pacevicius 8, Velicka 3, Macijauskas 2, Berucka 4, Waterman 13, Karnik 5