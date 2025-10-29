Basket femminile, tutto facile per Campobasso nella quarta giornata di EuroCup

Tutto facile per la Magnolia Molisana Campobasso nella quarta giornata dell’EuroCup femminile 2025-2026. Le molisane, in casa, hanno nettamente sconfitto le croate di Tresnjevka, al termine di un match terminato 76-50. Partita già indirizzata nel primo tempo dalle italiane, spinte dagli undici punti di Stefania Trimboli, di Reshanda Gray e di Anne Simon. Si tratta della terza vittoria in quattro gare per la Magnolia che si trova in testa al proprio girone.

Partita che inizia con il vantaggio molisano di Gray prima che le croate infilano un parziale di 0-6 per il primo vantaggio ospite. Con Morrison Campobasso pareggia, a Curic risponde Cere e con i liberi di Trimboli la Magnolia va sul +4 provvisorio. Con Anne Simon le italiane prendono un vantaggio già consistente, stoppato solo dal canestro di Ronek. Nel finale segnano anche Giacchetti e Meldere. Dopo 10′ il parziale recita 21-12 per le molisane.

Nel secondo quarto Campobasso continua a premere sull’acceleratore, ed i sette punti consecutivi di Trimboli portano la squadra italiana sul massimo vantaggio di 16 lunghezze. I liberi di Novak interrompono solo momentaneamente il parziale della Magnolia, che prosegue con Giacchetti e Madera (+19). Le croate cercano di reagire con Heljic e Curic ma i cinque punti di fila di Madera chiudono il quarto. Primo tempo che termina 42-23 per Campobasso.

Nella ripresa il copione della partita continua, la tripla di Curic ed il canestro di Vojtulek (-16) riavvicinano Tresnjevka ma Miccoli risponde. Le croate arrivano con Valcic al -12 ma il layup di Meldere tiene in vantaggio le molisane. Nel finale, dopo un quarto combattuto, Campobasso riesce a resistere, chiudendo la frazione con i liberi di Gray. A 10′ dal termine il vantaggio delle italiane è ancora rassicurante (51-35).

Nel quarto finale le molisane legittimano il loro vantaggio già nei primi minuti. Con Meldere le lunghezze di vantaggio arrivano a 20 prima della tripla di Simon. Quest’ultima continua a segnare dall’arco ma le croate rispondono con Novak. A 4’43” dal termine i quattro punti di Meldere e Giacchetti siglano il +27 mettendo un netto punto affermativo sulla vittoria molisana. Nel finale il divario aumenta con Madera e Cere. Punteggio finale che recita 76-50, terza vittoria su quattro gare per Campobasso e primo posto nel girone.