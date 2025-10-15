Basket, Trieste sfiora la vittoria con il Galatasaray in Champions League

Dopo vent’anni la Pallacanestro Trieste tornava ad ospitare un match europeo, ma non c’è stato il lieto fine in questa serata per la formazione di coach Gonzalez, che è stata sconfitta dal Galatasaray per 91-90 nella seconda giornata della Basketball Champions League. Una partita tiratissima e che si è decisa solamente negli ultimi possessi ed ora purtroppo il cammino europeo di Trieste si complica, visto che all’esordio era arrivato un altro ko contro Wutzburg.

A Trieste non basta la doppia doppia di Mady Sissoko, che ha concluso con 18 punti e 12 rimbalzi. Colbey Ross mette a referto 17 punti ed in doppia cifra chiudono anche Uthoff (15), Ramsey e Toscano-Anderson (12). Grandissima prestazione nel Galatasaray per Will Cummings con 25 punti, ma anche per Fabian White Jr. con 19 punti.

Dopo un iniziale equilibrio, il Galatasaray allunga sul +8 anche se il finale di quarto vede i padroni di casa accorciare sul -4. Cummings trascina nuovamente avanti i turchi, ma prima Uthoff e poi Toscano-Anderson portano Trieste sul -2 (28-38). Poco prima dell’intervallo arriva il parziale degli ospiti, che sono avanti 49-38 alla seconda sirena.

Al rientro dalla pausa lunga è tutta un’altra Trieste, che gioca un super terzo quarto in attacco (29 punti) e rientra totalmente nel match, presentandosi negli ultimi dieci minuti sotto solo di tre punti (67-70). Il canestro di Ramsey vale anche il vantaggio (73-72) e da quel momento si gioca punto a punto. Il Galatasaray tocca il +5 (88-83) a due minuti e mezzo dalla fine, ma Trieste ha ancora la forza di rimontare e arriva il sorpasso con la tripla di Uthoff a 25 secondi dalla fine. Sull’azione successiva Cummings sbaglia, ma Gillespie riesce a trovare il tap-in vincente del 91-90. Purtroppo Ramsey sbaglia il tiro della vittoria e nella lotta a rimbalzo arriva la sirena di fine partita. Vince il Galatasaray, con Trieste che esce tra gli applausi dei suoi tifosi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PALLACANESTRO TRIESTE – GALATASARAY 90-91 (17-21, 21-28, 29-21, 23-21)

Trieste: Toscano-Anderson 12, Ross 17, Deangeli, Uthoff 15, Ruzzier, Sissoko 18, Candussi 6, Iannuzzi, Brown 5, Brooks 5, Moretti, Ramsey 12

Galatasaray: McCollum 9, Gorener, Cummings 25, Korkmaz, Meeks 3, Oncel 9, Palmer Jr. 10, Bishop 2, Tuncer, Gillespie 4, White Jr. 19, Yasar 10