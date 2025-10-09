Basket femminile, Venezia parte forte e batte il CBK Mersin al debutto in Eurolega!

Dopo aver superato agli spareggi la Stella Rossa Belgrado, comincia con una splendida vittoria casalinga al Taliercio il percorso dell’Umana Reyer Venezia nella fase a gironi dell’Eurolega 2025-2026 di basket femminile. Le vice-campionesse d’Italia in carica hanno battuto infatti per 72-62 le turche del CBK Mersin (finaliste della passata edizione), portandosi in vetta al gruppo D insieme al Saragozza.

Grande equilibrio nei primi dieci minuti, che finiscono sul punteggio di 23-21 in favore delle padrone di casa. Nel secondo periodo Venezia prova un allungo portandosi anche a +8 sul 36-28 ma subendo un terribile parziale di 13-2 e arrivando all’intervallo lungo di metà partita in svantaggio di tre punti sul 38-41. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Andrea Mazzon ha un ottimo approccio e va addirittura in fuga a +9 sul 55-46, ma il CBK Mersin accorcia nuovamente le distanze chiudendo il terzo quarto sotto di tre sul 57-54.

Si decide tutto negli ultimi dieci minuti, con la Reyer che risponde colpo su colpo ai canestri della compagine turca per poi piazzare la zampata definitiva con un parziale finale di 13-1 dal 59-61 al 72-62 conclusivo. In casa Venezia a livello personale spicca la doppia doppia di Kaila Charles da 15 punti e 11 rimbalzi, ma vanno in doppia cifra anche Stephanie Mavunga (11) e Mariella Santucci (10).

Tra le giocatrici italiane della Reyer segnaliamo inoltre i 9 punti e 5 rimbalzi di Lorela Cubaj, i 7 punti di Martina Fassina e la buona prestazione di Francesca Pasa con 2 punti ma soprattutto 3 rimbalzi (tutti offensivi) e 4 assist in 16 minuti. Dall’altra parte non è sufficiente l’ottima performance realizzativa di Kennedy Burke con 19 punti (6/14 dal campo).