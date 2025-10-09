Basket femminile, tutto facile per Campobasso nella prima giornata di EuroCup 2025

Parte nel migliore dei modi il cammino della Molisana Magnolia Campobasso nell’EuroCup femminile 2025-2026. Le molisane hanno agilmente battuto in trasferta la WBC Tresnjevka Dinamo LTD, con il punteggio di 44-96. Partita mai veramente in discussione, con la squadra italiana che ha dominato in entrambe le metà campo. Top scorer del match Emma Giacchetti con una prestazione fantastica da 26 punti, assistita da Anna Makurat (15) e Reshanda Gray (15).

Molisane che partono subito forte con il primo vantaggio firmato Anna Makurat. Le croate pareggiano per ben due volte ma la squadra italiana allunga agilmente con Sara Madera e la tripla di Anne Simon (+7). Le balcaniche rispondono con Heljic ma i cinque punti consecutivi di Giacchetti permettono alla Magnolia di riportarsi sul +9. Sul finale le croate firmano un 5-0 che le tengono a galla. Dopo 10′ il parziale recita 15-19.

Le molisane iniziano con lo stesso ritmo anche il secondo quarto, con Meldere e Giacchetti per il primo vantaggio in doppia cifra. Tresnjevka reagisce con le triple Jimenez ed Heljic (-7). I quattro punti in fila di Gray e l’appoggio di Simon garantiscono a Campobasso il +13, prima che Giacchetti, con 7 punti consecutivi allunghi ancora sul +18. A riposo il punteggio recita 28-48 per la Magnolia.

Nella ripresa il copione del match non cambia, le molisano sono più attente in difesa ed esplosive in attacco. È la solita Giacchetti a superare i 20 di vantaggio. Le croate tornano a segnare con la tripla di Mihalj ma l’assolo di Campobasso prosegue con Meldere e Giacchetti (+26). Le padrone di casa non segnano più e le molisano trovano il +30 con Maria Miccoli. A fine quarto il dominio continua ed a 10′ dalla fine Campobasso è avanti 38-76.

Quarto finale che serve solo per le statistiche. Gray fa la voce grossa sotto canestro con 5 punti consecutivi e poi tocca nuovamente a Simon, Makurat e Giacchetti allungare (+46). Il digiuno delle croate è prolungato, le molisane non calano la loro aggressività ed è ancora Giacchetti a firmare nuovi punti di una prestazione già fantastica (+50). Il punteggio finale recita 44-96 per Campobasso, che firma la prima vittoria dell’EuroCup 2025-2026.