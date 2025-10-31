Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Sassari in Serie A1. Campobasso-Schio il big match della 5a giornata

La Serie A1 di basket femminile procede regolarmente con la quinta giornata prevista nel weekend alle porte, con due anticipi in programma sabato 1° novembre e tre partite da disputare domenica 2 novembre: andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci attende.

Il turno si apre domani sera alle ore 19:00 col primo anticipo tra l’Umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari, con le due squadre reduci dagli impegni europei in settimana (sconfitta in Eurolega per le oro-granata, vittoria in EuroCup invece per le sarde). Alle ore 20:30 va invece in scena quello che possiamo definire il ‘big match’ della giornata ovvero La Molisana Magnolia Campobasso-Famila Wuber Schio, con le campionesse in carica ancora imbattute in Campionato (8 punti) al pari della Reyer mentre le molisane inseguono a 6 punti.

Passando poi a domenica 2 novembre, alle ore 16:00 l’O.ME.P.S. Battipaglia ospita la Bertram Derthona Tortona in un match dove entrambe le compagini cercano il pronto riscatto dopo il ko subito la settimana scorsa (rispettivamente contro la Geas Sesto San Giovanni e l’Umana Reyer Venezia) oltre alla prima vittoria in questa Serie A1. Alle ore 18:00 sono invece due i match che si giocheranno in contemporanea chiudendo il programma della quinta giornata ovvero la sfida tra le due neo-promosse Logiman Broni e Panthers Roseto e il confronto tutto lombardo tra la RMB Brixia e la Geas Sesto San Giovanni – osserva invece un turno di riposo l’Alama San Martino di Lupari.