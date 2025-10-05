Bagnaia: “Chiedo scusa a Ducati, ero più lento di un secondo e mezzo. Non ho risposte”

Francesco Bagnaia è andato in grandissima crisi nel GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Mandalika. L’alfiere della Ducati ufficiale ha concluso la Sprint Race in ultima posizione e oggi è caduto durante il Gran Premio quando stazionava all’ultimo posto, a dimostrazione delle enormi difficoltà riscontate in terra asiatica dopo aver dominato in Giappone lo scorso fine settimana. Il nostro portacolori ha deciso di non presentarsi ai microfoni dei giornalisti al termine della giornata.

Il centauro piemontese ha affidato le proprie considerazioni a un audio: “Sono molto deluso, dopo la scorsa settimana dove ho ottenuto la pole position e la vittoria in entrambe le gare. Mi aspettavo di arrivare qui e ottenere buoni risultati, come avevo sempre fatto, sebbene questa pista non sia mai stata facile per me. Anche lo scorso anno ho vinto la Sprint e sono giunto terzo in gara. Ma dopo il GP di Motegi sono arrivato qui e non ho avuto le stesse sensazioni. Non sono riuscito a spingere come in Giappone e ho faticato molto”.

Il due volte Campione del Mondo ha proseguito: “Non abbiamo alcuna risposta per quello che è accaduto questo fine settimana e quindi controlleremo i dati. Spero che gli ingegneri possano trovare la soluzione per la prossima gara e che potremo lottare per i primi tre posti in campionato. Voglio chiedere scusa al team per l’incidente. Stavo spingendo, anche se andavo più lento di 1,5 secondi. Chiedo scusa al team perché volevo colmare il divario dal penultimo e sono caduto“.