ATP Basilea 2025, Auger-Aliassime ai quarti. Eliminati Fritz e Shelton

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea. La sorpresa della giornata è sicuramente l’eliminazione di Taylor Fritz, testa di serie numero uno. A mettere fine al cammino dell’americano è stato il francese Ugo Humbert, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Il transalpino se la vedrà ora con l’americano Reilly Opelka, che ha superato nella battaglia di giornata l’olandese Botic Van de Zandschulp per 7-6 6-7 6-3.

Continua la rincorsa di Felix Auger-Aliassime ad un posto alle ATP Finals di Torino. Il canadese, rivale diretto di Lorenzo Musetti, ha superato con un doppio tie-break il veterano croato Marin Cilic. Nei quarti Auger-Aliassime affronterà lo spagnolo Jaume Munar, che ha piazzato l’altro colpo di giornata, eliminando Ben Shelton, numero due del seeding, in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Stacca un biglietto per i quarti di finale anche Casper Ruud, anche lui ancora in corsa per Torino. Il norvegese ha sconfitto il padrone di casa Stan Wawrinka dopo due set molto combattuti per 6-4 7-6. Ruud se la vedrà nei quarti con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Completa il quadro dei quarti di finale la sfida tra il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Denis Shapovalov. Il sudamericano si era già qualificato ieri, mentre oggi Shapovalov ha sconfitto il lucky loser francese Valentin Roger per 7-6 6-2.