Atletica, Oney Tapia ai piedi del podio ai Mondiali paralimpici. Dieng in finale sui 1500

Terzultima giornata di gare a Nuova Delhi (India), dove vanno in scena i Mondiali 2025 di atletica paralimpica. Altra quarta piazza per Oney Tapia: dopo quella conseguita nel getto del peso all’inizio della rassegna iridata, l’azzurro si è ripetuto nel lancio del disco. Il 49enne si è fermato a 38.06 metri nella gara vinta dall’iraniano Hassan Bajoulvand con 41.70, davanti al brasiliano Alessandro Rodrigo Da Silva (40.14) e allo spagnolo Alvaro Del Amo Cano (39.28).

Il Campione del Mondo in carica e Campione Paralimpico di Parigi 2024 ha mancato l’appuntamento con la medaglia e ha espresso la propria amarezza attraverso i canali della FISPES: “Non trovo parole per descrivere la mia prova. La condizione fisica c’era, così come la forza e la concentrazione, quindi non riesco a spiegarmi il risultato. Magari a freddo riuscirò a capire cos’è successo“.

Ndiaga Dieng è tornato in pista dopo il trionfo di due giorni fa sugli 800 metri e ha conquistato l’accesso alla finale dei 1500 metri T20 con il tempo di 4:14.10, preservando energie in vista dell’atto conclusivo. Sesto posto per Giuliana Chiara Filippi nel salto in lungo T64 con la misura di 5.07, doppietta olandese per mano di Fleur Jong (6.81) e Kiki Hendriks (5.43) davanti alla statunitense B Hatz (5.38).