Marco Cicchetti prende la copertina ai Mondiali paralimpici: secondo oro e terza medaglia! Bronzo per Loragno

Marco Cicchetti tornerà a casa con due ori e un bronzo dai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, che si sono conclusi oggi al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (India). Dopo essere salito sul terzo gradino del podio dei 100 metri (categoria T44) e aver trionfato nel salto in lungo, l’azzurro ha vinto i 200 metri nell’ultima giornata della rassegna iridata. Il 26enne si è imposto con il nuovo record europeo di 23.00, distanziando l’ucraino Pavlo Kaplun (23.12) e il padrone di casa Sandeep (23.60).

Il laziale, che si è meritato la copertina della competizione, ha regalato all’Italia la settima medaglia d’oro di questa spedizione, firmando una doppietta proprio come Carlo Calcagni (100 e 400 T72). In precedenza l’Inno di Mameli era suonato anche per Ndiaga Dieng (800 metri T20), Ambra Sabatini (100 metri T63) e Assunta Legnante (getto del peso F11).

La domenica conclusiva in terra asiatica ha portato in dote anche lo splendido bronzo di Francesco Loragno sui 200 metri T64: personale di 22.56 per salire sul podio insieme al tedesco Felix Streng (21.60) e al costaricense Sherman Isidro Guity Guity (21.70). Giuliana Chiara Filippo ottava sui 200 metri T64, dove si è imposta l’olandese Marlene van Gansewinkel (26.16) davanti alla canadese Marissa Papacostantinou (27.07) e alla statunitense Sydney Barta (27.51).