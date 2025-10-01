Assunta Legnante sconfinata: argento nel disco ai Mondiali di atletica paralimpica, ora l’assalto nel peso

Assunta Legnante ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel lancio del disco (categoria F11) ai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento a Nuova Delhi (India). La fuoriclasse campana ha spedito l’attrezzo a 37.90 metri in occasione del quarto tentativo, dopo aver incominciato la gara con due nulli e aver piazzato un 35.36 alla trave prova.

La 47enne napoletana è salita sul podio iridato per la terza volta consecutiva in questa specialità, dopo aver conquistato l’oro a Dubai nel 2019 e il bronzo a Parigi nel 2023. La tre volte Campionessa Paralimpica di getto del peso (Londra 2012, Rio 2016 e Parigi 2024) e argento nel disco nelle ultime due edizioni dei Giochi (a Tokyo 2020 e nella capitale francese lo scorso anno), si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della cinese Xue Enhui, capace di una spallata da 39.51 metri.

Assunta Legnante, che ha preceduto la lituana Oksana Dobrovolskaja (bronzo con 37.24), ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali del Comitato Italiano Paralimpico: “Ancora una volta il risultato è in linea con quanto lanciato tutto l’anno, perché il mio stagionale fatto ad Ancona è di appena 6 cm in più. Purtroppo o per fortuna conosco i miei limiti nel disco ma anche i miei non limiti, nel senso che so che potrei fare tanto di più ma non ho quella concretezza e costanza che mi permettano di arrivarci“.

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, quando andrà a caccia del sesto titolo iridato consecutivo nel getto del peso (è imbattuta ai Mondiali da Lione 2013): “Il peso è la mia gara, quindi è inutile negare che vorrei fare bene e confermare almeno il titolo conquistato a Parigi. Sono preparata, ma bisogna sempre vedere anche la condizione delle mie avversarie, perché non si è mai in pedana da soli. Io di certo ce la metterò tutta come faccio sempre”.