Atletica, Carlo Calcagni domina i 400 metri T72 e firma il primo oro azzurro ai Mondiali paralimpici

Si apre con i fuochi d’artificio l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (in India). Carlo Calcagni, unico azzurro impegnato nelle prime due giornate della rassegna iridata, ha infatti centrato il bersaglio grosso conquistando la medaglia d’oro nei 400 metri T72.

Il 56enne italiano era il grande favorito della vigilia e ha confermato effettivamente la sua netta superiorità, ottenendo il secondo titolo mondiale in carriera con un notevole tempo di 59.91, a poco meno di mezzo secondo dal suo primato del mondo (59.43 lo scorso 4 giugno a Parigi). Argento al brasiliano Joao Matos Marques Cunha in 1:07.23 e bronzo al polacco Piotr Siejwa in 1:14.40.

“Sono contentissimo di questo risultato: il 28 settembre di 23 anni fa è iniziato quello che è stato definito il mio calvario ma, come ho dimostrato anche oggi, sono rinato. Ancora una volta mi sento la dimostrazione del fatto che si corre per vivere, per sentir battere forte il cuore, perché anche quando manca il fiato non mancano la voglia e il coraggio“, le dichiarazioni di Calcagni riportate dal sito federale. Tra due giorni il nostro portacolori tornerà in pista per provare a fare doppietta sulla distanza dei 100 metri.