Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone: ospite della puntata sarà Simone Collio, grande ex sprinter azzurro specialista di 60, 100 e 200 metri, oggi stimato terapista di velocisti di livello mondiale e presente ai Mondiali di Tokyo per seguire da vicino gli atleti in gara.

Con lui analizzeremo i propositi di ritiro di Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020 che ha appena compiuto 31 anni e che potrebbe ancora avere margini per prolungare la propria carriera.

Ampio spazio anche al bilancio della velocità maschile italiana, reduce da un anno complesso, e ai momenti salienti dei Campionati Mondiali vissuti in prima persona da Collio, con particolare attenzione alle gare veloci.

️ Conduce: Ferdinando Savarese.

