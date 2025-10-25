Asja Zenere: “Ho grande margine, posso migliorare. Ho stretto i denti, risultato che mi fa bene”

Si può cogliere il positivo da un 17° posto? Senz’altro, se il nome è quello di Asja Zenere e i problemi fisici sono stati negli ultimi tempi piuttosto impattanti. Oggi l’azzurra è riuscita a superarli, giocandosi così le sue carte con valida dignità all’interno di un panorama azzurro che ha perso nella prima manche tutte le altre sue protagoniste.

Così la classe 1996 di Bassano del Grappa alla FISI: “Ho grande margine e posso migliorare. Ora sto bene, avevo un po’ male al ginocchio ma ho stretto i denti e questo risultato mi fa bene“. Una conferma di ciò che ha sentito e vissuto nel recentissimo passato, in buona sostanza.

Poi non mancano gli obiettivi futuri: “Ora cercherò di portare avanti sicuramente due discipline, gigante e superG, magari anche un po’ di discesa. Adesso ci sarà una sessione di velocità a Cervinia e poi vedremo. Sono tanti anni che inseguo qualcosa di concreto e prendo questo inizio come un buon viatico“.

Dopo i sei successi in carriera in Coppa Europa, arriva il terzo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Un esordio che, ad ogni modo, fa capire come i margini per sperare nella migliore stagione della carriera esistano.