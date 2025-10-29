American Magic rinuncia all’America’s Cup 2027: prima volta senza una barca statunitense in 175 anni

Per la prima volta nella storia non ci sarà una barca statunitense al via della prossima Coppa America di vela, in seguito alla notizia della rinuncia ufficiale di American Magic all’America’s Cup 2027. Il team a stelle e strisce, fondato nel 2017 per rappresentare il New York Yacht Club nella 36ma e nella 37ma edizione dell’evento velico più prestigioso al mondo, ha scelto di non partecipare alla campagna che culminerà a Napoli tra due anni.

“Dopo un intenso confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l’attuale struttura non offre il quadro necessario affinché American Magic possa condurre una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38ma America’s Cup“, spiega il team principal di American Magic a proposito di questa decisione.

“Abbiamo un profondo rispetto per l’America’s Cup e per ciò che rappresenta. Tuttavia, per una squadra impegnata nell’eccellenza a lungo termine, è fondamentale che vi sia un allineamento tra sostenibilità economica e prestazioni competitive. Al momento, non riteniamo che queste condizioni siano presenti per una sfida di American Magic“, aggiunge sempre Doug DeVos.

“Il nostro focus ora si sposta sul futuro. Ci concentreremo sullo sviluppo degli atleti e delle tecnologie, sulle competizioni internazionali e sul continuo impulso all’innovazione nella produzione e nel design avanzato dalla nostra base di Pensacola” ha affermato Mike Cazer, CEO di American Magic, per illustrare i prossimi progetti della struttura.

Dal 1851, anno di fondazione della Coppa America, almeno un’imbarcazione statunitense aveva sempre preso parte alla manifestazione. Si tratta dunque di una rinuncia clamorosa e storica, che rappresenta una perdita importante in generale per la prima edizione dell’America’s Cup che si terrà nelle acque italiane con Luna Rossa a caccia del suo primo titolo.