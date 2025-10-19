Tennis
A quanti punti di distacco da Alcaraz può portarsi Sinner con il torneo di Vienna. Lo spagnolo non giocherà in settimana
Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza del Vienna Open 2025 da favorito principale per il titolo, dopo essersi imposto nel Six Kings Slam (torneo esibizione, non ufficiale) di Riad battendo in finale Carlos Alcaraz e aggiudicandosi il montepremi da 6 milioni di dollari. L’azzurro si trasferirà adesso in Europa per affrontare l’ultima fase della stagione, quella dei tornei indoor.
Il 24enne pusterese è atteso nella capitale austriaca per giocare l’evento ATP 500 in programma da lunedì 20 a domenica 26 ottobre, con la concreta possibilità di raccogliere un bottino prezioso nell’inseguimento alla leadership del ranking mondiale. Ad oggi la prima posizione di Alcaraz è distante 1340 punti, dopo il trionfo dello spagnolo a Flushing Meadows, ma questo divario potrebbe ridursi sensibilmente almeno fino alla vigilia delle Finals di Torino.
Se dovesse trionfare a Vienna, Sinner si porterebbe infatti a -840 dalla vetta della classifica ATP non dovendo scartare nulla (proprio come il murciano) lunedì 27 ottobre. Il numero 1 al mondo non potrà rispondere a Jannik, avendo scelto di non giocare né in Austria né a Basilea (sede di un altro ATP 500 dal 20 al 26 ottobre) per prendersi qualche giorno di riposo in vista degli ultimi impegni stagionali.
Discorso diverso per la Race, graduatoria del 2025 che andrà a collimare con il ranking ufficiale al termine delle Finals di Torino, in cui Carlitos ha un margine di 2540 punti (reali, quindi senza scadenze da dover considerare nelle prossime settimane) sul rivale italiano quando mancano ormai pochi tornei al termine dell’annata.