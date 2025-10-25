A quanti punti da Alcaraz può portarsi Sinner a Vienna: le ipotesi in caso di finale e vittoria

Quale distacco tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dopo Vienna? Lo si scoprirà alternativamente oggi o domani, a seconda dei risultati che possono essere tre in relazione all’italiano, che attualmente è nella posizione di rincorsa essendo numero 2 del mondo.

Situazione attuale: Alcaraz lo troviamo a 11.340 punti, Sinner partiva a Vienna con 10.000. Ne ha guadagnati 200, quindi 200. Dovesse fermarsi in semifinale, tali rimarrebbero. Se arrivasse in finale, sarebbero 10.330 (330 in più, naturalmente), e se invece arrivasse la vittoria totale andrebbe a 10.500.

In ulteriori calcoli aritmetici, significa che se Sinner perdesse subito contro de Minaur andrebbe a 1140 punti da Alcaraz, e questo fermerebbe praticamente qualunque istanza di ritorno in vetta al ranking anche solo per una settimana. Quasi stesso discorso in caso di approdo in finale (contro Musetti o Zverev), nel senso che Sinner andrebbe a -1010, mentre in caso di vittoria i punti di distacco sarebbero 840.

L’ulteriore conseguenza sulla corsa al numero 1 è che il caso più favorevole, quello di 840 punti di distacco, significherebbe che Jannik entrerebbe a Parigi (che si gioca ormai verso Nanterre, non più a Bercy) con 740 punti virtuali di ritardo, poiché Alcaraz ne scarta 100. In caso di vittoria dell’altoatesino in Francia e di sconfitta dello spagnolo entro i quarti, allora il ritorno al numero 1 sarebbe cosa fatta.