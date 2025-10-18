A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2025: programma qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP andranno in scena nel cuore della notte europea tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. D’altronde, la differenza di fuso orario tra il Vecchio Continente e Phillip Island è la più marcata della stagione. Quantomeno, la Sprint si terrà alle prime luci dell’alba. Anzi, all’aurora, perché il Sole non sarà ancora sorto alle nostre latitudini.

Impressionante notare come, su questa pista, la pole position sia appannaggio di un pilota spagnolo da tempo immemore. Tra Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales e Jorge Martin, gli iberici fanno segnare il crono più rapido in qualifica dall’ormai lontano 2013! L’ultimo a scattare dalla casella privilegiata con un passaporto diverso fu l’idolo locale Casey Stoner nel 2012!

Nel 2024, le pole position furono siglate da Jorge Martin (MotoGP), Fermìn Aldeguèr (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). Il tasso di conversione in vittoria fu del 50%. Martinator conquistò la Sprint e Aldeguèr primeggiò nella classe cadetta. Viceversa il GP andò a Marc Marquez e in Moto3 primeggiò David Alonso. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 18 ottobre

Ore 1.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 3.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 4.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 6.00, SPRINT MotoGP – Diretta

Ore 13.00, SPRINT MotoGP – Replica

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Australia. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Phillip Island potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP AUSTRALIA 2025

Sabato 18 ottobre



Ore 23:40*-0:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 0:25-0:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 1:10-1:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1:50-2:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:50-4:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:45-5:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:10-5:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00, MotoGP, SPRINT

* Il fuso orario è talmente marcato che si comincerà nella tarda serata europea di venerdì 17.