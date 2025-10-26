Quando la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2025: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Città del Messico 2025 di F1 si disputerà nella prima serata europea di domenica 26 ottobre. Sarà la quinta edizione de jure, ma la venticinquesima de facto dell’appuntamento. La distinzione è doverosa, in quanto dal 2021 è cambiato il nome della gara, intitolata alla capitale e non più alla nazione nella sua interezza.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 21.00

Il perché è legato a questioni di politica locale. Qualche anno fa il governo federale decise di azzerare il sostegno economico al GP, dirottando i fondi sulla costruzione di una cruciale opera infrastrutturale (una ferrovia). La municipalità di Città del Messico, per tutta risposta, intitolò a sé stessa il Gran Premio, finanziato interamente dalle casse della metropoli.

Comunque sia, la corsa messicana ha avuto “tre vite distinte”. La prima è andata dal 1963 al 1970. La seconda è cominciata nel 1986 e terminata nel 1992. Quella attuale è iniziata nel 2015. Si tratta, dunque, del periodo più lungo in cui l’evento centroamericano è rimasto in calendario, sfilandosi solo a causa della pandemia. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Città del Messico in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 26 ottobre

Ore 19:45, F1, Qualifiche – Replica tv in chiaro.

Ore 22:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP MESSICO F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Città del Messico.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Città del Messico. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento messicano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Città del Messico, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP MESSICO 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00 F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).