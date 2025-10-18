A che ora Conegliano-Milano oggi, Supercoppa Italiana volley femminile 2025: dove vederla in tv e streaming

Si ricomincia da Trieste. La rivalità infinita tra Conegliano e Milano riparte dal PalaTrieste, sabato 18 ottobre alle 17.30, per assegnare la Supercoppa Italiana 2025, primo trofeo della nuova stagione. Di fronte, ancora una volta, le due superpotenze che dominano il volley femminile italiano ed europeo, pronte a scrivere un nuovo capitolo di una sfida ormai leggendaria. La stagione 2024-2025 ha visto il dominio totale di Conegliano: nove vittorie su nove confronti diretti, comprese tutte le finali di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, oltre ai successi in Champions League e nel Mondiale per Club. Le venete, guidate da Daniele Santarelli, hanno rappresentato un modello di continuità e potenza, confermandosi imbattibili contro una Milano ambiziosa ma ancora alla ricerca del colpo grosso.

La formazione di Stefano Lavarini arriva però a Trieste con fiducia e novità importanti: nella semifinale della Courmayeur Cup, infatti, ha battuto Conegliano interrompendo la lunga serie negativa. Un successo che ha dato morale a un gruppo profondo e competitivo, deciso a ribaltare i pronostici. Conegliano riparte dalle proprie certezze: Wołosz in regia, Haak come riferimento offensivo e un reparto di schiacciatrici da sogno con Gabi Guimarães e Zhu Ting, oltre alla solidità al centro di Lubian, Fahr e Chirichella. In seconda linea, l’esperienza di Monica De Gennaro garantisce equilibrio e leadership. Le venete sono imbattute in campionato dopo i successi con Cuneo, San Giovanni e Busto Arsizio.

Milano risponde con un organico da sogno: Paola Egonu, Pietrini, Lanier e Piva formano un reparto offensivo di primissimo livello, con l’alzatrice Francesca Bosio chiamata a dare ritmo e fantasia al gioco. A muro spiccano Anna Danesi e la giovane Hena Kurtagić, mentre Fersino e Gelin completano una difesa solida. In campionato, due vittorie su tre hanno confermato la crescita del gruppo. La Supercoppa promette un duello spettacolare tra due squadre complete e ricche di talento: Egonu contro Haak, Bosio contro Wołosz, potenza contro equilibrio. Trieste si prepara a vivere una giornata di grande festa, con la Fan Zone in Piazza della Borsa e Eleonora Lo Bianco come madrina. Conegliano parte favorita, ma Milano sogna la svolta: la finale di sabato potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel volley italiano.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaTrieste di Trieste alle 17.30 di sabato 18 ottobre. E’ prevista la diretta su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play a pagamento su VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO SUPERCOPPA FEMMINILE 2025-2026

PalaTrieste – Trieste

Sabato 18 ottobre 2025

Ore 17.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano-Numia Vero Volley Milano.

PROGRAMMA SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Rai Play, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.