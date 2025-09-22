WTA Pechino 2025, Lucrezia Stefanini eliminata nel primo turno delle qualificazioni

Lucrezia Stefanini esce di scena nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Pechino: l’azzurra cede all’esordio all’indonesiana Janice Tjen, numero 14 del tabellone cadetto, che si impone con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco ed affronterà nel match decisivo per l’accesso al main draw la bulgara Viktoriya Tomova, numero 10 del seeding.

Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in apertura, poi però cede la battuta ai vantaggi nel terzo game ed a trenta nel quinto, trovandosi sotto 1-4. Stefanini reagisce e strappa la battuta all’indonesiana a trenta nel sesto gioco ed ai vantaggi nell’ottavo, pareggiando i conti sul 4-4. L’azzurra, però, nel nono game cede nuovamente il servizio a trenta e questa volta Tjen non si fa più riprendere, chiudendo sul 6-4 dopo 50 minuti.

Nella seconda frazione è ancora l’azzurra la prima ad andare in difficoltà, cedendo la battuta a trenta nel terzo game. Stefanini trova nuovamente la forza per rientrare, centrando il controbreak a quindici nel sesto gioco per impattare sul 3-3. Da quel momento, però, l’azzurra sparisce dal campo, l’indonesiana piazza un parziale di 12 punti a 2, strappando per altre due volte, sempre a quindici, il servizio all’italiana, fino a sancire il 6-3 dopo 35 minuti.

Le statistiche premiano l’indonesiana, che vince 66 punti contro i 54 dell’azzurra, convertendo 6 delle 10 palle break a disposizione, mentre Stefanini sfrutta 3 delle 4 occasioni avute. L’asiatica, inoltre, fa meglio in termini di resa sia con la prima di servizio, 61%-54%, sia con la seconda, 54%-28%.