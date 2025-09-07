WEC, troppa pioggia al COTA. Gara sospesa dopo 1h

Bandiera rossa alla Lone Star Le Mans 2025, sesto atto del FIA World Endurance Championship. Il maltempo ha costretto la direzione gara a sospendere la competizione dopo sessanta minuti alle spalle della vettura di sicurezza.

Dopo lo start avvenuto alle spalle della Safety Car, nessuna Hypercar è entrata ai box durante i primi sessanta minuti. Alpine n. 35 è virtualmente in cima alla competizione davanti alle Ferrari, gli altri protagonisti hanno infatti seguito in corsia dei box la SC che necessitava di un rabbocco di benzina.

Niente sosta da inizio evento ad oggi invece in LMGT3 per la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 United Autosports e l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing, rispettivamente presenti in prima e seconda piazza.

Attendiamo aggiornamenti da parte del Mondiale Endurance. Il tempo scorre attualmente, ma come abbiamo già visto nel 2023 a Spa-Francorchamps ed in due prove dell’European Le Mans Series (Mugello 2024/Imola 2025) non è da escludere un recupero del tempo perso. Le previsioni non promettono nulla di buono…