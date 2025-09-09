WEC, niente bis in casa per Cadillac: “Weekend complicato”

Cadillac Hertz Team JOTA non riesce a replicare in casa al Circuit of The Americas il successo ottenuto a San Paolo a luglio. Il marchio americano ottiene un piazzamento in Top10 con entrambe le auto senza però mai riuscire ad impensierire Porsche e Ferrari.

Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais (n. 38) hanno raggiunto il sesto posto davanti alla Ferrari n. 83 AF Corse ed alla gemella n. 12 di Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens.

Le condizioni difficili hanno visto le V-Series.R recuperare terreno dopo una qualifica negativa: le due LMDh sono dovute scattare in fondo dello schieramento dopo aver azzardato la scelta di montare le gomme da bagnato in qualifica, una strategia alternativa che non ha pagato.

Norman Nato, alfiere dell’auto n. 38, ha affermato: “Direi che è stato un weekend complicato nel complesso. Abbiamo fatto del nostro meglio in termini di strategia. Stevens ha fatto uno stint più lungo con la Safety Car e la bandiera rossa. Poi Lynn è risalito in macchina, ha fatto degli ottimi stint mantenendo la posizione e senza commettere errori. Io ho cercato di concludere il lavoro alla fine. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma quando si parte molto indietro, non è mai facile. Abbiamo mostrato di nuovo un buon ritmo nonostante la forte pioggia”.

Non è mancato il commento di Sébastien Bourdais, protagonista di un testacoda in curva 10 fortunatamente senza conseguenze: “Le condizioni erano davvero molto impegnative, probabilmente tra le più difficili che abbia mai dovuto affrontare. Ho commesso un unico errore che ci è costato un risultato migliore, ma poteva andare peggio. Avrei potuto finire contro le barriere, peccato perché la macchina aveva un ritmo davvero ottimo. Il nostro sesto posto non rispecchia affatto le nostre capacità odierne. Continuiamo a spingere e passiamo al Fuji.”