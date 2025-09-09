Vuelta a España 2025, i manifestanti falsano un’altra tappa. Neutralizzazione ai -8…

Va in archivio una nuova tappa farsa alla Vuelta a España 2025, che continua ad essere pesantemente condizionata dalle forti proteste per la presenza nella corsa a tappe spagnola della Israel-Premier Tech. Quest’oggi la sedicesima frazione si è conclusa addirittura a otto chilometri dal traguardo, assegnando però regolarmente la vittoria parziale a differenza di quanto avvenuto lo scorso 3 settembre a Bilbao.

Gli organizzatori dell’evento hanno deciso di interrompere la tappa ai -8 (prendendo lì anche i tempi per la classifica generale) per una “grande protesta a circa tre chilometri dal traguardo“, come ha annunciato Radio Vuelta quando mancavano in quel momento una quindicina di chilometri all’arrivo inizialmente previsto a Mos.Castro de Herville.

Ricordiamo che, in occasione dell’undicesima frazione, non era stata assegnata la vittoria di tappa e vennero neutralizzati gli ultimi tre chilometri del percorso in ottica classifica overall. Per la cronaca, il successo odierno è andato al colombiano Egan Bernal davanti allo spagnolo Mikel Landa e al francese Brieuc Rolland.