Volley, la Cechia sfrutta l’occasione ed entra tra le prime otto ai Mondiali. Si ferma la Tunisia

Dopo aver eliminato clamorosamente il Brasile nella fase a gironi, arrivando seconda nel gruppo H dietro alla Serbia grazie al 3-0 rifilato alla Cina nell’ultima giornata, la Cechia non si accontenta e supera anche il primo turno a eliminazione diretta battendo nettamente la Tunisia a Pasay City (Filippine) e centrando il pass per i quarti di finale ai Campionati Mondiali 2025 di volley.

La nazionale ceca guidata da coach Jiri Novak ha sfruttato nel migliore dei modi l’accoppiamento favorevole agli ottavi con la prima classificata del girone A (il più equilibrato del torneo, in cui i padroni di casa filippini erano testa di serie al sorteggio), sconfiggendo la Tunisia per tre set a zero con i punteggi parziali di 25-19, 25-18 e 25-23. Ai quarti la Cechia attende la vincente dell’ultimo ottavo tra Iran e Serbia.

Partenza bruciante dei cechi, che fanno corsa di testa per tutto il primo set resistendo all’ultimo timido tentativo di rimonta degli africani (da 23-17 a 23-19) e chiudendo i conti sul 25-19. Nel secondo parziale la Tunisia prova a non far scappare via gli avversari, cercando di rimanere in scia fino al 16-14 per poi calare cedendo 25-18. Cambia tutto nel terzo set, con i tunisini che volano sul 10-4 e mantengono un buon vantaggio fino al 19-14, prima di subire un terribile 6-0 perdendo poi in volata 25-23.

Top scorer del match l’opposto Patrik Indra con 14 punti, ma vanno in doppia cifra a quota 13 anche gli schiacciatori Jan Galabov e Lukas Vasina. In casa Tunisia gli unici a salvarsi sul fronte realizzativo sono Oussama Ben Romdhane e Ali Bongui con 10 punti a testa.