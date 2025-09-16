Volley, Gargiulo: “Forse hanno voluto la vittoria più di noi”. Sbertoli: “Eravamo con l’acqua alla gola”

Si complica il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di volley, in corso di svolgimento nelle Filippine. Gli Azzurri, dopo la comoda vittoria all’esordio nel gruppo F sull’Algeria, hanno infatti incassato una brutta sconfitta nello scontro diretto con il Belgio rimontando due set di svantaggio ma perdendo in volata al tie-break (parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25 e 15-13). Decisiva a questo punto per il passaggio del turno la prossima partita (da dentro o fuori) di giovedì 18 contro l’Ucraina.

Giovanni Gargiulo, centrale italiano con 5 punti a referto oggi, ha commentato così il secondo match della fase a gironi per la Nazionale: “Peccato, ci abbiamo provato, eravamo sotto due set a zero, li abbiamo ripresi sul due pari, poi però il tie-break è sempre un terno all’otto, un lancio alla monetina, probabilmente loro sono stati più bravi di noi e probabilmente hanno voluto la vittoria più di noi questa sera. Onestamente non so cosa ci sia successo nei primi due set, sicuramente non abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo, ora dobbiamo solo resettare e pensare alla partita con l’Ucraina che a questo punto diventa determinante per il prosieguo del nostro percorso. Una palla nel tie-break ha fatto la differenza, ma ora dobbiamo guardare avanti“.

Il sito federale ha riportato anche le dichiarazioni del palleggiatore Riccardo Sbertoli: “Un vero peccato, eravamo riusciti a rimetterla in piedi, alla fine è mancata una palla, loro hanno tenuto un livello più alto del nostro nel corso della partita, noi siamo sempre stati un po’ in affanno, a rincorrerli, con l’acqua alla gola e questa forse è la cosa che ci dispiace di più oggi, il non essere riusciti ad accettare il nostro essere in difficoltà. Sarà importante capire che queste situazioni possono capitare, non sempre ci si esprime al meglio, ma anche quando capita questo dobbiamo essere lucidi a capire che un break, un set, lo si può portare a casa e oggi noi abbiamo fatto fatica in questo“.