VIDEO Mattia Furlani, il salto nell’oro ai Mondiali: da 4° a 1° al penultimo tentativo!

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica, facendo festa sulla pedana di Tokyo al termine di una gara condotta da assoluto protagonista e spaccata in due con un autentico colpo da scacco matto: era quarto dopo il quarto salto con 8.22, serviva il grande colpaccio per fare saltare il banco ed è arrivata una fiammata da 8.39 metri alla penultima prova, quando ha operato il funambolico sorpasso e messo alle corde l’intera concorrenza.

Il 20enne laziale si è laureato Campione del Mondo con pieno merito, replicando il successo iridato ottenuto a marzo a livello indoor e chiudendo con il botto una stagione in cui è anche salito sul secondo gradino del podio agli Europei in sala. Prestazione davvero rimarchevole per il bronzo olimpico di Parigi 2024, che ha tra l’altro migliorato di un proprio centimetro il proprio personale e ha ormai portato a casa allora in tutti gli eventi internazionali.

Si tratta della quinta medaglia per l’Italia in questa edizione dell’evento, il reatino è diventato il dodicesimo italiano a trionfare ai Mondiali ed è così entrato nel gotha dell’atletica tricolore. Siamo di fronte a un talento naturale che ha di fronte a sé un futuro radioso e che è destinato a grandi misure e risultati stellare. Di seguito il VIDEO del salto con cui Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica.