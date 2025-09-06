VIDEO Italia-Brasile 3-2, Mondiali volley femminile 2025: la sintesi della semifinale

La Nazionale italiana di volley femminile ha conquistato l’accesso alla finale dei Mondiali che si stanno tenendo a Bangkok (Thailandia). Le azzurre, campionesse olimpiche in carica, si sono imposte contro il Brasile in una semifinale particolare lottata e soggetta a diversi up&down, come certificato dallo score di 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13).

Un confronto dal sapor di romanzo in cui la compagine tricolore non è stata la solita schiacciasassi per varie vicissitudini che ci sono state prima e nel corso della sfida, citando ad esempio la caviglia che si gira alla centrale Sarah Fahr in riscaldamento e una distorsione sempre alla caviglia per la palleggiatrice titolare Alessia Orro nel secondo parziale.

La formazione di Julio Velasco è riuscita ad assorbire tutte queste situazioni, dimostrando grande carattere e, perso il terzo parziale, si è provato a dare il massimo di tutto quello che c’era in una giornata non di grandissima ispirazione. Nel tie-break è spettato a Paola Egonu regalare il punto della vittoria, incarnando a tutti gli effetti la figura della trascinatrice, in una partita però in cui il suo impiego è stato alterno.

In questa maniera, le azzurre hanno sfatato il tabù (iridato) rappresentato dalle verdeoro e domani alle ore 14:30 andrà in scena l’atto conclusivo contro la Turchia. Una sfida affascinante tra le nostre portacolori e la squadra allenata da Daniele Santarelli, che può contare su una giocatrice fortissima come Melissa Vargas. Di seguito il video della sintesi della sfida tra Italia e Brasile: